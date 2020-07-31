Смертельное ДТП в Крыму. Погибли 9 человек, есть пострадавшие

Смертельное ДТП в Крыму. Погибли 9 человек, есть пострадавшие

Смертельное ДТП в Крыму. Погибли 9 человек, есть пострадавшие

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5 часов назад Газета РВСДинской районДТП 31 июляДТП в КрымуНовости Динского районаСмертельное ДТП

Сегодня, 31 июля, около 5.15 часов в Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП. Случилось это на трассе “Таврида”, территория села Русаковка.

Как сообщает пресс-службы МВД по республике, водитель автомобиля Mercedes Sprinter врезался в впереди идущий грузовик. Следовал микроавтобус из Краснодара в Севастополь. 

Погибли 9 человек, среди них и водитель. Четверо получили повреждения. Личность некоторых погибших уже установлена, это туристы, которые ехали на отдых. 

Минтранс сообщает, что в  микроавтобусе не было документов на перевозку пассажиров.

Известна пока предварительная причина ДТП: скорей всего, водитель уснул за рулем.

По факту происшествия проводится проверка.

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