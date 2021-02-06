Снегопад добавил жителям района проблем на дорогах. Телефоны служб

Как всегда, снежно, а значит у нас в социальных сетях жалобы на нечищенные дороги.

По данным пресс-службы администрации района,

на дорогах Динского работала снегоуборочная техника.

В течение дня на региональных автомагистралях, проходящих по территории района, работало 13 единиц спецтехники, на местные дороги сельских поселений вышло 24 единицы.

Уже заметно похолодало, снег налипает на провода, ожидается гололед.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

«112» - единый номер экстренных служб;

«01» - единый номер пожарных и спасателей;

«101» - единый номер пожарных и спасателей;

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;

8(86162)6-12-01 – Ситуационный центр муниципального образования Динской район.

При отключении света звоните: 8(800)22002020.



