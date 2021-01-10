Снегоуборочная техника продолжает работу на дорогах Динского района

Как сообщает на своей странице в социальных сетях глава района Евгений Пергун, сейчас задействовано 25 единиц техники для уборки снега, очистки дорожного полотна от наледи.

В станице Динской - 1 грейдер и 3 трактора, 5 рабочих посыпают дороги и тротуары пескосоляной смесью.

В селе Первореченском - 1 трактор,

в селе Красносельском – 2 трактора,

в поселке Южном – 1 грейдер,

в станице Старомышастовской - 2 экскаватора и 2 грейдера,

в Мичуринском сельском поселении трактор и автогрейдер,

в станице Пластуновской - 2 грейдера,

в Новотитаровском, Нововеличковском и Васюринском сельских поселениях – по 3 единицы спецтехники.

На дорогах краевого значения, проходящих по территории Динского района, задействовано 14 комплексных дорожных машин (КДМ).

Снегоуборочные работы продолжатся и ночью.



