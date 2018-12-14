Снова сюрприз от погоды: двойная радуга в декабре в Динском районе

Снова сюрприз от погоды: двойная радуга в декабре в Динском районе
Двойная радуга в Новотитаровской

Снова сюрприз от погоды: двойная радуга в декабре в Динском районе

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12 дней назад Двойная радугаДвойная радуга в декабреДинской районК чему увидеть двойную радугу?Народные приметыНовости Динского райрнаПогода в Динском районе

14 декабря жители Динского района  наблюдали необычное природное явление - двойную радугу. 

За час до этого резко потемнело, пролился дождь в виде то ли снежной крупы, то ли града. А после небо порадовало динчан двойной радугой.

Фотографии этого красивейшего явления жители стали присылать в соцсети "РВС". "Такое ощущение, что радуга была рядом со мной! Никогда такого не видела!" - написала жительница Новотитаровской. 

Двойная радуга в декабре стала очередным природным сюрпризом. В ноябре Динской район дважды  увидел снег. Под снегом цвели сирень и яблони. 

Как говорят народные приметы, радуга зимой - к похолоданию. 

Также считается, что увидеть двойную радугу - к удаче во всех делах и разрешению давних проблем. 

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Двойная радуга по дороге  из Динской  в  Нововеличковскую.

Комментарии

Ольга
Ольга 12 дней назад

Отличное зрелище!!
А вот редактор статьи неграмотен, банальные ошибки допущены(

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