Снова сюрприз от погоды: двойная радуга в декабре в Динском районе

14 декабря жители Динского района наблюдали необычное природное явление - двойную радугу.

За час до этого резко потемнело, пролился дождь в виде то ли снежной крупы, то ли града. А после небо порадовало динчан двойной радугой.

Фотографии этого красивейшего явления жители стали присылать в соцсети "РВС". "Такое ощущение, что радуга была рядом со мной! Никогда такого не видела!" - написала жительница Новотитаровской.

Двойная радуга в декабре стала очередным природным сюрпризом. В ноябре Динской район дважды увидел снег. Под снегом цвели сирень и яблони.

Как говорят народные приметы, радуга зимой - к похолоданию.

Также считается, что увидеть двойную радугу - к удаче во всех делах и разрешению давних проблем.

Двойная радуга по дороге из Динской в Нововеличковскую.