Сочельник. Что можно делать, а что нельзя?

В канун Рождества желательно встать пораньше, умыться и прочитать молитву. Неплохо было бы сходить в церковь, помолиться за здоровье родных и близких, исповедаться и причаститься. Если вы с кем-то поссорились накануне праздника, то постарайтесь помириться. Заниматься приготовлением праздничных блюд нужно обязательно в хорошем настроении.

Люди, которые придерживались рождественского поста, не употребляют 6 января пищу до 18.00. На столе в этот день должны присутствовать постные блюда, желательно, чтобы их было не меньше 12. Это число символизирует 12 апостолов Иисуса Христа.

Нельзя в этот день ругаться, сквернословить, осуждать кого-то. Постарайтесь настроиться на позитивный лад. Также нельзя проводить уборку, в противном случае весь год в вашем доме будут возникать ссоры на пусто месте. До 15:00 нужно закончить все приготовления. Именно в это время в храмах готовятся к торжественной службе.

Стол накройте красивой скатертью, достаньте праздничную посуду. Во время ужина выключите свет и зажгите свечи, чтобы наполнить дом живым огнем, который является защитой от нечистой силы и всего дурного.