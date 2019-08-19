Соревнования по конкуру пройдут в Динском районе

В поселке Южном разыграют Кубок губернатора Краснодарского края по конкуру ( соревнования по преодолению препятствий в определенном порядке и определенной сложности и высоты, проходящие на конкурном поле ).

Один из самых статусных турниров региона пройдет с 23 по 25 августа. В нем примут участие ведущие спортсмены Юга России. Предварительные состязания будут проходить в субботу, 24 августа, с 9 часов. Основной соревновательный день – воскресенье, 25 августа.

Начало торжественного открытия – 12 часов. Турнир будет проводиться в конно-спортивном комплексе "Гасконь" по адресу: пос. Южный, ул. Северная, 16 Ж. Вход свободный.