Соревнования по плаванию для взрослых пройдут в Динской

9 июня состоится традиционный турнир по плаванию, посвященный Дню Динского района.

В программе соревнований заплывы на 50 метров вольным стилем среди женщин и мужчин. Выделено 6 возрастных групп с 1993 по 1955 г. р. А также семейная эстафета 4х25 вольным стилем.

Место проведения – бассейн «Нептун», ст. Динская, ул. Дружбы, 30 Б/1

Оставлять заявки на участие можно у администратора бассейна или по телефону 8(86162)6-20-49.

Начало соревнований в 11 часов. С 10 до 10.45 — разминка.

Приглашаются все желающие.