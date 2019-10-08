Соседские войны по-старомышастовски: как насолить рядом живущему

История войны соседей стара как мир. Ведь не зря говорят: «купи не дом, купи соседа». Иногда люди, живущие рядом, не сходятся в решении каких-то вопросов, бывает, попросту не совпадает их мировоззрение. Они могут не общаться, дабы не провоцировать конфликт. В наше время многие вообще не знают своих соседей, особенно если живут в многоквартирных домах.

Но вышеописанное — не о наших сегодняшних героях. Переносимся в Старомышастовскую. Живут здесь станичники — люди добродушные, простые, прямолинейные. И так приключилось, что в какой-то момент между соседями этими начался разлад. Кто кому первый сказал слово поперек иль действие какое сделал — этого уж никто не вспомнит. Но с тех пор и дня не проходит, чтобы конфликт не вспыхнул с новой силой.

В «РВС» обратилась женщина. Она рассказала, что сосед «постоянно делает различные пакости всем, кто рядом живет».

«Посадил огромные деревья на меже, которые более 4-х метров. Они тень на моем участке до обеда создают — малинник уже в болото превратился. Осенью же все листья в мой огород сыпятся. А это орех — в нем много йода, потому ничего не растет на той земле, куда он падает. Мирно пыталась поговорить, так он орет, по-всякому обзывает — невозможно. Соседям вечно пакости какие-то делает. По ночам с фонариком все ходит — спать не может. Уже ведь пытались его поджечь люди – «добра» много наделал. Капканы ставит на животных, котов из «воздушки» расстреливает. Ирод, одним словом», – рассказывает местная жительница.

Другая соседка еще более возмущена поведением этого человека: «Он же пестицидов налил в наш огород, черешня какая была — все соседские дети бегали обрывать. Мне же не жалко — пускала с радостью. Так пакость сделал — гадости подлил, хоть бы сказал — как раз сезон был, малышня ела. К счастью, хоть не отравились. Клубникой все было засажено – «сгорела» вся. Только островок остался. А черешня зачахла — уже только пилить. Скажешь ему слово — проклятиями сыпет: «Да чтобы вы сдохли все», грозится порчу навести, матом кроет.

Вот такое фото этих баллонов предоставила женщина.





То баллоны с газом нам под дом положит. Травитесь, называется. Кошку подстрелил — так и не спасли. Недавно рядом с нашим домом начал пологи резиновые старые жечь — все во двор да в окна, дышать нечем от вони. Ходил да все горелкой поджигал, чтобы пылало лучше. Устали уже полицию вызывать. Никакой управы на него нет!» – сетует станичница.

Такой стала черешня.

Другая соседка добавляет: «До того дошло, что врать полиции начал. Сказал, что овчарка моя ему птицу подавила. Вот только она всегда привязана — никогда не отпускаем. А потом мне сам признался, что оклеветал меня, мол, чтобы неповадно было и боялась. Как же это называется?!» – негодует женщина.

Журналист «РВС» пообщался и с другой стороной конфликта. Мужчина, на которого ополчились соседи, отрицает, что он сделал что-либо из предъявленного.

«Ну, растет орех. Так он же там уже не один десяток лет. Мы ветки опиливаем, которые на сторону соседки идут. Сейчас подсохнет все — снова спилим. Вот сосед же попросил убрать дерево — я так и сделал. По поводу другой соседки, так это не я химикаты подлил, а жена моя бывшая — она призналась в этом. Сами понимаете, чтобы нас лбами столкнуть. Говорят, что костер жег, это случайно вышло: ремонт идет — от сварки искра упала, загорелся мусор. Но все по закону — не больше квадратного метра площадь костра была. Ну, глупые у меня соседи, что скажешь. Я же не рассказываю, как они мне уток потравили, что полицию вызывал — проводили расследование. А что возле межи навес наглухо загородили — воздух совсем не проходит. Воняет им — пускай окно заложат с моей стороны, это из-за их строения не проветривается. Я к ним не лезу. Взяла и потравила по меже растения. Даже говорить не хочу. Вообще, это мой двор. Я же имею право распоряжаться своей землей?! И вообще, кто бы говорил, муж ее девок соседских домогается. И к дочери моей приставал, и к рабочей. Пускай скажет спасибо, что я за сексуальное домогательство его не притянул», – отвечает ответ мужчина.

Периодически разговор перебивался перекрикиванием с соседкой — во всяких гадостях обвиняли друг друга да обзывали.

Кроме журналиста, к станичникам выехали и сотрудники администрации, которые подтвердили, что на данного мужчину уже поступали жалобы. В этот раз его попросили убрать пожароопасную кучу строительного мусора, которая находится рядом с соседским забором. Помимо этого, мужчину вызовут на совет профилактики в администрацию сельского поселения для проведения беседы.

Послесловие

Как рассказали местные жители, после того как журналист и сотрудники администрации покинули «поле брани», разбирательства соседей не только не закончились, но и набрали обороты. Скорее всего, единственный правильный выход — сесть за стол переговоров самим участникам конфликта, представителям правоохранительных органов и власти, дабы урегулировать эту нескончаемую «войну», ведь жить дальше в такой атмосфере попросту невозможно.