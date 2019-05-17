Состоится ли реконструкция улицы Коммунальной в Динской?

После публикации материала о списке дорог, которые будут отремонтированы за 2019 год в Динском районе, в редакцию «РВС» посыпались вопросы от населения о том, почему туда не включена улица Коммунальная.

«Коммунальная вся разбита. Неужели о ней забыли?» – спрашивает Светлана.

«Планируется ли обещанная реконструкция Коммунальной? Поток транспорта большой – она очень быстро убивается», – интересуется динчанин Олег.

«РВС» связалась в заместителем главы Динского поселения Еленой Чабановой, которая рассказала о выполнении и планах по данному проекту:

«В 2019 году запланирован капитальный ремонт улицы Коммунальной от улицы Гоголя до улицы Ленина в станице Динской, в том числе с ремонтом тротуаров по четной и нечетной сторонам. Срок выполнения работ – до конца 2019 года.

ООО «Водоканал» приступило к выполнению работ по замене водопроводных сетей на указанном выше участке.

В настоящее время идет процедура подготовки пакета документов для размещения и проведения электронного аукциона по капитальному ремонту улицы Коммунальной от улицы Гоголя до улицы Ленина.

Проект реализуется в рамках мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2019 году».