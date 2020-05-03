Сотрудники ГИБДД провели дистанционный урок

Сотрудники Госавтоинспекции Динского района провели дистанционный урок, направленный на повторение и закрепление знаний основ дорожной безопасности.

30 апреля сотрудники ГИБДД Динского района провели для учащихся 2 «Г» класса школы №4 ст. Динской дистанционный урок БДД. При помощи месенджера была создана общая беседа, куда входили учащиеся и их родители, преподаватель и сотрудник Госавтоинспекции.

Подобного рода занятие по ПДД было организовано на территории района впервые. В начале урока при помощи аудиосообщений детям напомнили о важности соблюдения дорожных правил, разобрали основные дорожные ловушки, в которые могут попасть юные участники дорожного движения.

Ребята принимали активное участие, отвечая на тестовые вопросы через аудиосообщения. После теоретической части детям было предложено посмотреть видеоролик на тему «Безопасный переход».

Закончился дистанционный урок по ПДД заданием нарисовать тематический рисунок или сделать поделку своими руками на тему «Дорожные правила знаю, всегда соблюдаю!». Ребята с удовольствием выполнили задание и обменялись результатом, отправив красочные рисунки и поделки в общую беседу. Родителям также была направлена памятка с основными правилами дорожного движения, которые необходимо регулярно повторять со своими детьми.