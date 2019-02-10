Сотрудники ГИБДД рассказали малышам о ПДД

В рамках "Декады дорожной безопасности детей!" в детском саду №37 станицы Старомышастовской сотрудники госавтоинспекции Динского района провели профилактическое мероприятие. Детям рассказали о правилах дорожного движения и в игровой форме закрепили новые знания.

Напомним, на территории Динского района в период с 4 по 15 февраля проходит профилактическое мероприятие "Декада дорожной безопасности детей!", в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.



