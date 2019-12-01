Сотрудники ГИБДД района обучают малышей дорожной грамоте

Автоинспекторы проводят профилактические беседы, увлекательные викторины и подвижные игры с элементами ПДД с воспитанниками детских садов Динского района.

Автоинспекторы проводят профилактические беседы с воспитанниками детских садов. Инспекторы рассказывают ребятам о важности соблюдения дорожных правил. Особое внимание уделяется вопросам безопасного перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу.

Во время подвижных игр с элементами ПДД дети отрабатывают навыки безопасного поведения на дороге, учатся находить правильных выход из сложной дорожной ситуации, изучают дорожные знаки.

Дополнительно сотрудники ГИБДД проводят беседы с воспитателями и родителями, напоминая им важность регулярного повторения с детьми Правил дорожн6ого движения. Автоинспекторы призывают взрослых перевозить детей в автомобиле только при помощи детских удерживающих устройств, а также подавать хороший пример для подражания, соблюдая Правила дорожного движения.