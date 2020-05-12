Соцзащита Динского района:

В редакцию «РВС» прислали видео о том, как женщина набирает два номера управления социальной защиты населения Динского района, а в ответ слышит: «Неправильно набран номер». На третий номер, по которому она звонила, по ее словам, дозвониться невозможно, линия занята.

«Вывесили номера телефонов, которые не работают», – возмущена автор видеоролика.

Контакты женщина нашла в объявлении, которое наклеено на двери соцзащиты. Приехала она туда, чтобы получить необходимые ей документы.

Напомним, ранее «РВС» писала о том, что личный прием граждан временно приостановлен.

Сегодня стало известно, что он возобновляется, но по предварительной записи.

Проводиться будет в рабочие дни с 10.00 до 15.00. Записаться можно по телефону горячей линии 8(86162)6-16-39. Получить консультацию специалистов по номерам: 8(86162) 6-32-87 и 8(86162)6-16-40.

Что касается «неправильно набранного номера». Журналист «РВС» проверила данную информацию. На видео эти номера видны. Каждый был набран так, как указано в объявлении. Оказалось, что любой из этих контактов обслуживается. Почему обратившейся не удалось дозвониться по вышеуказанной причине, остается загадкой.

Кроме этого, по всем вопросам, не только сегодня, журналисты звонят именно по этим телефонам. Линии на каждом из номеров действительно зачастую заняты.

Ради эксперимента решили попробовать дозвониться и сегодня. Не с первого раза, но получилось. В управлении социальной защиты прокомментировали ситуацию с перегрузкой звонков от жителей района.

«Мы только и делаем, что отвечаем на звонки во всех кабинетах. Их очень много. У нас с 13 мая начинается прием граждан, мы за час расписали запись на неделю вперед. Только и делаем, что трубку поднимаем, отвечаем, кладем, поднимаем, отвечаем, кладем. У нас 8 человек – и все сидят за телефонами, консультируют, отвечают на вопросы. Наплыв звонков просто огромный», – пояснили в госучреждении.