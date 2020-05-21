Совещание Путина по вопросам образования. Принятые решения

21 мая президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам образования. Рассказываем коротко о главном.

Общие тезисы

Глава государства подчеркнул, что дистанционное обучение однозначно не заменит традиционное.

Необходимо организовать в начале следующего учебного года дополнительную проверку знаний по итогам дистанционного обучения.

16 миллионов – такое количество школьников находятся на домашнем обучении.

Владимир Путин поддержал идею Голиковой направить 41,4 млрд руб на поддержку образования, здравоохранения и науки.

Школьное обучение

Стала известна дата начала ЕГЭ – 29 июня. Экзамены будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Школьники готовятся к ним удаленно. Те, кто не сдаст их в июне, смогут сдать в августе. Президент отметил, что необходимо предусмотреть дополнительные периоды сдачи и в течение следующего года.

ЕГЭ будут проходить с соблюдением всех мер. Все пункты оснастят средствами индивидуальной защиты, школьников разместят на 1,5 метра друг от друга. Сдачу русского языка разделят на два этапа, чтобы не допустить скопления школьников.

Экзамены в 9 классах отменены.

Аттестаты получат абсолютно все школьники, их выдадут до 15 июня. Те, кто не сдает экзамены, получат оценки в них на основании текущих.

Празднование последнего звонка пройдет в онлайн-формате.

Вузы

Призыв в армию для тех, кто в этом году поступает в вуз, отложили.

Вузы смогут требовать от поступающих в этом году баллы максимум по трем ЕГЭ.

В высших учебных заведениях при поступлении выделят дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 % абитуриентов учились бесплатно.

Если в вузах есть экзамены, которые невозможно провести в онлайн-режиме, их можно перенести.

Подать документы на поступление в магистратуру можно уже в июне, в бакалавриат из-за переноса ЕГЭ на более поздний срок – в июле.

С 1 сентября российские вузы начнут работать в традиционном режиме.

Будет разработан пакет мер, который позволит выпускникам вузов трудоустроиться.

Летние лагеря

В ближайшее время детей будут отправлять в летние лагеря внутри регионов. Минпросвещения рекомендует открыть их 1 июля.