Совещание Путина по вопросам образования. Принятые решения

Совещание Путина по вопросам образования. Принятые решения
Фото: РИА Новости

Совещание Путина по вопросам образования. Принятые решения

  142
10 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаПутин об образованииСовещание Путина по вопросам образования

21 мая президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам образования. Рассказываем коротко о главном.

Общие тезисы

Глава государства подчеркнул, что дистанционное обучение однозначно не заменит традиционное.

Необходимо организовать в начале следующего учебного года дополнительную проверку знаний по итогам дистанционного обучения.

16 миллионов – такое количество школьников находятся на домашнем обучении.

Владимир Путин поддержал идею Голиковой направить 41,4 млрд руб на поддержку образования, здравоохранения и науки.

Школьное обучение

Стала известна дата начала ЕГЭ – 29 июня. Экзамены будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Школьники готовятся к ним удаленно. Те, кто не сдаст их в июне, смогут сдать в августе. Президент отметил, что необходимо предусмотреть дополнительные периоды сдачи и в течение следующего года.

ЕГЭ будут проходить с соблюдением всех мер. Все пункты оснастят средствами индивидуальной защиты, школьников разместят на 1,5 метра друг от друга. Сдачу русского языка разделят на два этапа, чтобы не допустить скопления школьников.

Экзамены в 9 классах отменены.

Аттестаты получат абсолютно все школьники, их выдадут до 15 июня. Те, кто не сдает экзамены, получат оценки в них на основании текущих.

Празднование последнего звонка пройдет в онлайн-формате.

Вузы

Призыв в армию для тех, кто в этом году поступает в вуз, отложили.

Вузы смогут требовать от поступающих в этом году баллы максимум по трем ЕГЭ.

В высших учебных заведениях при поступлении выделят дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 % абитуриентов учились бесплатно.

Если в вузах есть экзамены, которые невозможно провести в онлайн-режиме, их можно перенести.

Подать документы на поступление в магистратуру можно уже в июне, в бакалавриат из-за переноса ЕГЭ на более поздний срок – в июле.

С 1 сентября российские вузы начнут работать в традиционном режиме.

Будет разработан пакет мер, который позволит выпускникам вузов трудоустроиться.

Летние лагеря

В ближайшее время детей будут отправлять в летние лагеря внутри регионов. Минпросвещения рекомендует открыть их 1 июля.

Комментарии