Советы специалистов: как привить ребенку любовь к книгам?

2 апреля отмечается Международный день детской книги. «РВС» решила узнать у специалистов, как в век цифровых технологий, когда повсеместно нас окружает видеоконтент, приучить ребенка к чтению.

Мы пообщались со специалистами, которые дали советы, призванные помочь малышу полюбить книги.

Детский психолог Владислава Шалапанова считает, чтобы приучить ребенка к чтению книг, необходимо следовать трем основным принципам:

1. Удовольствие. Если вы с раннего возраста читаете своему малышу и этот процесс ассоциируется у него со счастьем и удовольствием, то вероятность того, что и он сам, когда подрастет, будет читать, вырастает в разы.

Если ваш ребенок уже может читать сам, но не очень хочет этим заниматься, вернитесь к тому, чтобы читать ему вслух, или предложите слушать аудиокниги. Иногда малышу не хватает воображения, зрительности, чтобы представить то, о чем идет речь, и тогда чтение тоже превращается в муку.

Связать два процесса: восприятие информации на слух и представление событий, описанных в книге, – можно с помощью зрительных образов. Маленькому ребенку предложите поиграть в ту историю, которую только что прочли, ребенку постарше – нарисовать ее. Школьнику можно подать идею сделать инсталляцию, сцену по прочитанному произведению или написать короткое послание героям сюжета о том, что сам ребенок думает по поводу истории героев книги.

Дима Щербина, 1 год 9 месяцев.

2. Удержание интереса. Это для нас, взрослых, короткая история не кажется мыслительной нагрузкой. Но для ребенка это может быть совсем иначе. Малыш (до трех лет) иногда не может выдержать, и короткая сказка может быть для него перегружена эмоциями и событиями. Читайте только до тех пор, пока ребенок способен удерживать интерес и фокус внимания. Начал отвлекаться, задавать вопросы, не относящиеся к книге, – откладываем.

Если речь идет о школьнике и необходимо вычитывать определенное количество материала, можете разделить его на небольшие части. Прочел одну смысловую часть - коротко рассказал, отдохнул, можно идти дальше. Скучную книгу по школьной программе будет здорово прочесть вместе, нежели превращать это в обязательное безотрадное действие для ребенка.

3. Системность. Лучше каждый день по странице, чем один раз в неделю – 10-15. Чтобы приучить ребенка к чтению, выберите время, когда вы сможете почитать вместе с ним (например, после ужина или перед сном) и придерживайтесь того, чтобы это стало вашим ежедневным ритуалом. Начинать читать можно уже с года-полутора, только книжки должны быть самые-самые простые. На одну картинку не больше 3-4 слов.

Для дошкольника формула проста: текста должно быть ровно столько, чтобы, пока вы его читаете, малышу было интересно рассматривать картинку. Чем старше он становится, тем больше может быть текста на одной страничке. И стихи для первого чтения подойдут больше, чем рассказы.

Маленьким детям необходима живая книга, с картинками, листочками, которые можно переворачивать. Это особое таинство – взаимодействие с книгой. И только уже в школьном возрасте, когда ребенок способен воспринимать текст без наглядной опоры, без иллюстраций, можно переходить к электронному формату.

«Польза от чтения огромна. Это в первую очередь развитие способности концентрировать и удерживать внимание, умение сосредотачиваться на чем-либо. В будущем это значительно поможет в учебной деятельности.

Книга – не видео, поэтому, чтобы понять и представить события, нужно воображение, способность соотнести события со своим опытом и представлениями, а это – стимуляция развития мышления и речи. Во вторую очередь правильно подобранная книга может быть надежным помощником родителя в воспитании.

"Сказки от капризов", авторов Гуриной, Шкуриной, Холкиной помогут ребенку взглянуть на свое поведение со стороны. А сказки Натальи Абрамцевой помогут малышу ценить других, стать вежливым и доброжелательным. Чем больше вы читаете и обсуждаете со своим ребенком, тем более вдумчивым и внимательным он вырастет», – рассказала «РВС» детский психолог Владислава Шалапанова.

Маша Турко, 2 года 5 месяцев.

Мы также пообщались с руководителем Русского литературного центра, учредителем премии имени Александра Пушкина «Золотая рыбка» Никитой Митрохиным. Он советует соблюдать простое правило: книги всегда должны быть у ребенка перед глазами. Когда старшие подают ему пример, на ночь читают интересные и хорошие истории, у него появляется желание и самостоятельно заглянуть под обложку. А иначе, если в семье никто не интересуется литературой, откуда взяться интересу к чтению у ребенка?

Арина Щербина, 8 лет.

Главный редактор издательства "Ай", выпускающего развивающие, обучающие, познавательные книги и художественную литературу для детей 0-9 лет, Екатерина Зекавица считает, что приучать к чтению лучше всего с самого детства. Как только ребенок научится держать предметы в руках, ему можно давать книгу. Для самых маленьких подойдут книги на картоне небольшого размера. Их несложно держать даже в маленькой руке, а твердые толстые страницы легко листать. С помощью книги вы достигнете сразу нескольких целей: ребенок будет развивать мелкую моторику, тренируясь листать страницы, узнает новое, начнет использовать воображение.

Лучше всего, если в такой книге будут простые картинки на белом фоне. Ребенок держит книгу в руках и листает, родитель называет предмет, который изображен на странице.

Книги должны быть частью среды, в которой ребенок растет. Так же как он подходит к столу и берет яблоко, так же как он берет игрушку, так же у него должна быть возможность подойти к полке и взять книгу.

Если у вас нет возможности регулярно покупать детские книги соответственно возрасту ребенка, вам помогут библиотеки, книжные магазины, музеи и личный пример. Достаточно два раза в неделю проводить полчаса с книгой вместе с ребенком, конечно, чем больше, тем лучше. Ее можно не только просто читать. С книгой можно делать массу полезных вещей, о которых многие просто не догадываются и поэтому недооценивают чтение как обучающий познавательный воспитательный процесс. Вот несколько таких действий на примере "Мухи-цокотухи":

Даша Ивахно, 8 лет.

1. Обсудите сюжет, пусть ребенок предложит свое решение проблемы, с которой столкнулась главная героиня. Например, что бы ты сделал на месте мухи-цокотухи, когда появился паук? На что бы ты потратил найденную денежку? Кого бы ты пригласил в гости? Почему? Обсуждая сюжет, вы развиваете интеллект ребенка, даете ему понять, что в определенной ситуации может быть не одно, а несколько эффективных решений, вы знакомитесь со стилем мышления вашего ребенка, развиваете его воображение.

2. Вместе задайте как можно больше вопросов к предмету или герою книги: что такое самовар? Для чего он нужен? Почему идет дым? Можно ли обжечься? Почему самовар стоит на столе? Из какого материала он сделан? И т. д. Таким образом вы узнаете, что интересует именно вашего ребенка, и в следующий раз сможете предложить ему книгу, которая точно увлечет его, даже если про муху-цокотуху ему было не очень интересно слушать.

3. Расскажите друг другу, что нового вы узнали из книги. Например, что паук ловит насекомых с помощью липкой нити. У пауков 8 ног. Посчитайте ноги у паука на иллюстрации в вашей книге. Художник правильно нарисовал? А еще, оказывается, у пауков нет ушей. Паук слышит с помощью крошечных волосков, расположенных на его ногах. Такую информацию можно заготовить заранее, она станет стимулом к дальнейшему познанию.

4. Чтение книг приучает ребенка к самостоятельным занятиям и тренирует память. Когда вы вместе прочтете книгу несколько раз и ребенок запомнит сюжет, он будет самостоятельно воспроизводить историю, листая страницы, даже если он еще не умеет читать.

5. Красивые книги воспитывают эстетический вкус. Обсудите иллюстрации в книге, назовите цвета, которые использовал художник.

6. Сюжет можно использовать для перенаправления внимания ребенка практически в любую область. Используйте это для воспитательных, обучающих и режимных целей. Например (если вам нужно обедать), чем угостила муха своих гостей? А какое твое любимое блюдо? Кузнечики помыли свои лапки перед едой? Или (если вы хотите обучать счету ребенка): давай посмотрим, сколько гостей было у мухи? Сколько кузнечиков? А сколько ножек у кузнечиков? И т. п.





Матвей Олейник, 6 месяцев.

7. Важно читать именно бумажные книги, ведь в детском возрасте, на стадии формирования мозга и нейронных связей в нем важно адекватно задействовать все чувства ребенка: осязание, зрение, обоняние, слух. Листая реальные бумажные страницы, ощущая их фактуру, разглядывая картинки, ребенок развивает мелкую моторику, ритмичное восприятие информации, улучшает память, способность анализировать, формирует логическое мышление.

Кроме бумажных, все больше электронных книг входит в нашу жизнь. Современные технологии позволяют сделать их экраны безопасными для глаз. Преимущество такого гаджета заключается в том, что в одной «маленькой коробочке» может храниться не одна сотня сказок или рассказов. Но электронная книга подойдет более взрослым детям, ведь малыши могут нечаянно ее повредить или же не разобраться, как с ней обращаться.

В любом случае читать книги просто необходимо в любом возрасте, ведь они позволяют в полной мере проявить фантазию, помогают отвлекаться от рутины, просвещают и вовлекают в неповторимый мир, который невозможно отобразить через фильм.