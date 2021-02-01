Спасатели час доставали щенков из туалета на кладбище

В конце прошлого года мы рассказывали об аварийно-спасательной службе Динского района. Так вот, ее работники спасают не только людей. Иногда поступают вызовы и о попавших в беду животных. 31 января произошел именно такой случай.

Поступил вызов в аварийно-спасательную службу 112 из села Первореченского. Пара пенсионеров случайно заметила, что на кладбище села в «заброшенный» общественный туалет провалились щенки. Бабушка с дедушкой не смогли пройти мимо пищащих малышей и позвонили в дежурную аварийно-диспетчерскую службу на номер 112.

Они же встретили прибывших на вызов спасателей - Тыщенко Ярослава, Клейносова Валерия, Домбровского Ивана и Тимофеева Олега.

Глубина ямы была около 2,5-3 метров. С помощью подсака (сачка) и фонаря спасатели около часа пытались их достать. Щенки очень ослабли, видимо, уже давно сидели в яме. Но в итоге все получилось и малышей все же спасли.



