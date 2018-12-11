Спектакль «Хроники Нарнии» состоится в Динской

25 и 26 декабрятеатральная мастерская «Платформа» представит фэнтези спектакль «Хроники Нарнии». Зрители погрузятся в волшебную страну, где сбываются мечты. А помогут им в этом юные артисты от 7 до 16 лет, которые занимаются в мастерской. Плата за билеты символическая, вырученные средства будут потрачены на развитие театральной мастерской. Заказ билетов по телефонам: 8-909-463-47-07 и 8-918-629-40-88. Спектакль состоится в новом здании на пересечении улиц Пролетарской и Чапаева в Динской.

Также 5 января ребята поставят спектакль для детей с ограниченными возможностями.