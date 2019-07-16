Спустя 3 года после аварии Мария Ситько вновь борется за жизнь

Марии Ситько 19 лет. Три года назад ее жизнь круто изменилась в результате ДТП. Юная цветущая девушка в один миг стала инвалидом.

Эта история взбудоражила весь район. 23 июня 2016 года две студентки механико-технологического колледжа отправились в плодовое хозяйство вблизи села Красносельского. Выйдя из автобуса, они стали переходить дорогу и в это время попали под колеса автомобиля.

Маша получила серьезные травмы позвоночника и таза и перестала чувствовать ноги. Больницы, операции, боль, пролежни, надежда, которая, как огонек, продолжала гореть в самые тяжелые моменты, – вот что стало с жизнью девушки.

Авария прошлась катком по всей семье Ситько. За полгода до нее в ДТП попал глава семейства Анатолий. У него и супруги Оксаны шестеро детей, младшему из которых на тот момент было всего пять лет.





На беду, постигшую девушку, откликнулись многие неравнодушные люди. Был объявлен сбор средств на реабилитацию. «РВС» подробно рассказывала историю Маши Ситько, посмотреть одну из публикаций можно здесь.

Сегодня, спустя три года после той страшной аварии, в редакцию «РВС» обратилась старшая сестра Марии Галина. Семье вновь нужна помощь, чтобы сохранить состояние Маши и, если даст Бог, улучшить его.

Вот история, рассказанная Галиной:

«То, что мы все тогда пережили, невозможно описать словами даже спустя несколько лет. Маша попала в реанимацию, ей делали операцию на позвоночнике в Краснодаре, она долго лежала в нашей больнице. Начались пролежни. Шестеро детей, папа тоже попал в ДТП, не знаю, как мы со всем справились. Мама не отходила от Маши, она верила, что ей можно помочь. Тогда нам помогли многие люди. До сих пор мы благодарны за отзывчивость, за всестороннюю помощь.

Крупные суммы уходили на лекарства, на средства ухода и реабилитации, на поездки.

Год назад в Санкт-Петербурге Маше поставили нейростимулятор для стимуляции мышц. Убрали гематому, которая оставалась в теле еще с аварии.

Сейчас на позвоночнике в шейном отделе обнаружена киста. Есть риск, что Маша перестанет чувствовать и руки, а это очень страшно. Мама с сестрой поехали на обследование в Германию. Врачи предполагают, что защемлен нерв в позвоночнике, из-за этого она не чувствует ноги. Для полноценного обследования нужно провести компьютерную томографию позвоночника. Пока это невозможно из-за стимулятора старого образца. Нужен новый. А также придется провести операцию. Мы очень надеемся, что это поможет Маше.





Все это обойдется в 6 миллионов рублей. Самим нам не справиться. И мы снова обращаемся к жителям нашего района за помощью. Любая посильная сумма – это вклад в машино здоровье».





В первое время после аварии, когда казалось, что обрушившееся горе невозможно пережить, мама пострадавшей Оксана Ситько произнесла очень мудрую фразу:

– Бог послал нашей семье такие испытания, но мы увидели, сколько добра могут сделать абсолютно посторонние люди. Никогда бы не подумала, насколько отзывчивыми окажутся те, кто нас совершенно не знает. Это чудо. Спасибо вам!

Кстати, как сообщила Галина, водитель машины