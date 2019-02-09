Средняя зарплата по Динскому району - более 30 тысяч рублей
Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте администрации Динского района. Документ называется: «Информация об уровне среднемесячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) по отдельным видам экономической деятельности в МО Динской район в 2018-м году (в разрезе организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства)».
По данным этого документа, в Динском районе работающий человек за январь-сентябрь 2018-го года в среднем получил 30858 рублей. Среднекраевой показатель — 36980 рублей.
Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сфере «деятельность трубопроводного транспорта» - 85186 рублей.
В других основных сферах следующие показатели:
В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве — 27773 рубля.
Обрабатывающие производства — 31073 рубля.
Производство металлургическое — 42095 рублей.
Производство электрического оборудования — 38625 рублей.
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов — 25401 рубль.
Строительство — 33007 рублей.
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспорта — 37610 рублей.
Транспортировка и хранение — 35542 рубля.
Деятельность почтовой связи и курьерская — 15969 рублей.
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — 40337 рублей.
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 24023 рубля.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение - 36246 рублей.
Образование — 26294 рубля.
Здравоохранение и соцусцлги — 29637 рублей.
Культура, спорт, досуг и развлечения — 28192 рубля.
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