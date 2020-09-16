Срочный сбор денежных средств на реабилитацию для Жени

К нам в редакцию обратилась жительница Васюринской - Виктория Беляк, мама четырехлетнего Жени, с просьбой помочь собрать необходимую сумму на лечение сына.

У мальчика диагноз - ДЦП. Он пока не ходит и сидит с трудом, кушает только еду, измельченную в блендере. Однако все навыки можно приобрести. Для этого Женя периодически проходит реабилитации.

До настоящего времени значимых результатов родители не отмечают. Поэтому нашли по рекомендациям знакомых реабилитационный центр «БлагоДАР» в Краснодаре. Лечение платное. Сумма составляет порядка 100 000 руб.

Своими силами семья собрала 20000 руб. Необходимо еще 80 000 руб. Данная сумма оказалась непосильной для семьи. Лечение начинается с 20 сентября этого года. Фактически через несколько дней.

"Мы живём на зарплату мужа, а реабилитируем Женю за его пенсию. Материально нам никто не помогает. Поэтому сейчас мы вынуждены просить помощи у неравнодушных. Мне, конечно, очень тяжело дается это признание, просьбы о помощи, так как до этого старались справиться сами, ни к кому за помощью не обращались. Но важнее здоровье моего ребёнка. Нам нужна дорогостоящая реабилитация, нам нужна ваша помощь, ведь это моя кровиночка, душа моя, я хочу, чтобы он был здоров. Он не виноват, что с ним такое случилось. Женя ещё такой маленький, а за свою жизнь стерпел очень многое, и это видно по его осознанным глазам. Для меня он маленький герой, который каждый день борется за свою жизнь, и мы видим, как ему хочется подняться, что-то сказать, но он не может. Но все шансы на восстановление навыков есть, и нам нужна помощь, любая", - просит неравнодушных людей Виктория.

Любая сумма будет способствовать новым достижениям Женечки.

Instagram: @viktoriabelyak

Реквизиты для помощи: