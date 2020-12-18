Срочный сбор! До 15 января необходимо собрать 150 тыс. рублей

У двухлетнего Саши Печенова из Динской ДЦП. Мы уже неоднократно писали про этого лучезарного малыша.

В начале ноября к нам обращалась его мама Кристина с просьбой рассказать о сборе средств на операцию. Сашеньку мучает спастичность мышц, поэтому необходима хирургия спастики.

После операции маленького пациента переведут в Центр медицинских технологий и рабилитаций для полного послеоперационного восстановления. Общая сумма сбора на операцию в Санкт-Петербурге в Филатовской больнице и реабилитацию – 337800 рублей. Уже собрано 185 015 рублей, осталось 152 785 рублей.

Времени собрать оставшуюся часть совсем мало, назначена дата госпитализации – 15 января.

Мама малыша Кристина вновь обращается ко всем неравнодушным, любая сумма поможет приблизить сбор к закрытию и избавить Сашу от жутких болей.

Реквизиты

Карта Сбербанка 2202 2009 7111 9050. Номер телефона Кристины Печеновой 8(900)235-77-39 (карта привязана к номеру).

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