Срочный сбор средств для молодой мамы двоих детей

Дарье Тумаковой нужна помощь. У 26-летней мамы двоих девочек злокачественная опухоль III стадии из оболочек периферических нервов в эпидуральном пространстве на уровне C2-S1с компрессией спинного мозга.

В июне этого года ей сделали несколько операций в больницах в Ессентуках и Ставрополе. На данный момент она находится на амбулаторном лечении, состояние с каждым днем ухудшается, у нее отказывает правая рука, полностью недееспособен поясничный отдел позвоночника.

Все началось с того, что у Дарьи начало тянуть ногу, обследовали, обнаружили опухоль в позвоночнике. Сделали две операции, руки двигаются, а весь поясничный отдел и ноги обездвижены, а еще в мае девушка ходила сама.

Уже 31 июля нужны деньги, 7 августа Дарья должна прибыть в Германию, а 15 августа – операция.

На данный момент мать двоих детей прикована к кровати, ухаживает за ней ее мама, рядом дочки. Муж в этот момент находится на работе. Семья верит и надеется на выздоровление девушки.

« Клиника согласилась принять Дашу по меньшей предоплате. Эта сумма составила 2 192 200 ₽ (25000 €) + комиссия за перевод. Родственники Даши взяли три кредита в банках и оплатили эту сумму. Как гарант и предоплату, что они точно прилетят.

Сумма на лечение составляет 5.000.000₽, без учета билетов, проживания и визы (для визы необходимая сумма гаранта на счете 300.000/чел.).

Да, мы собрали с вашей помощью 468.000₽, но сумма для сбора остается огромной » – сообщается в официальном аккаунте помощи в инстаграме dasha_help94.

Помочь можно, перечислив деньги на счет:

40817810060102540144

8-962-009-30-88, муж Александр Ефимович (номер прикреплен к карте).











