Срочное штормовое предупреждение

Сегодня, 18 февраля, с 18.00 до 21.00 прогнозируется сильный снег, временами с дождем.

Продлится до 19 февраля.

В случае чрезвычайных ситуаций звонить:

112 – единый номер экстренных служб с мобильного телефона;

горячая линия при отключении света: +7(800)2200220;

ситуационный центр района. Для информации об авариях, происшествиях, пожарах, угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера: +7(86162)61201.

За сутки на региональных дорогах Кубани израсходовали более 4,1 тыс. тонн противогололедных материалов.

Автобусное и автомобильное сообщение не прерывалось.

Работы по ликвидации зимней скользкости в течение ночи велись силами более 300 единиц спецтехники – это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, бульдозеры.

Сегодня, 18 февраля, на федеральной трассе М4 «Дон», проходящей по территории Динского района, работают 7 комбинированных дорожных машин, 1 грейдер, 2 трактора и 12 рабочих, на региональных дорогах с 00.00 задействовано 16 комбинированных дорожных машин и 55 рабочих.

На дорогах сельских поселений работают 22 единицы техники. На очистку от снега подходов к социально значимым объектам, общественных мест, тротуаров вышли 64 работника коммунальных служб.