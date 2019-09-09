Стали известны итоги выборов депутатов Совета сельских поселений района
Сегодня, 9 сентября, стали известны итоги вчерашних выборов депутатов Совета десяти сельских поселений района.
ВАСЮРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Васюринский пятимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 1260, или 56,12 %.
Итоги:
Ганич Сергей Сергеевич – 761 голос (25,56 %);
Генадьев Арман Генрихович – 756 голосов (25,39 %);
Копейкин Алексей Владимирович – 383 голоса (12,87 %);
Митякина Ирина Викторовна – 456 голосов (15,32 %);
Нестеренко Василий Сергееевич – 473 голоса (15,89 %).
Васюринский пятимандатный избирательный округ № 2:
Количество избирателей: 1793, или 81,09 %.
Итоги:
Владимиров Владимир Владимирович – 934 голоса (15,14 %);
Игнатьев Евгений Анатольевич – 1118 голосов (18,13 %);
Миханошина Наталья Владимировна – 1439 голосов (23,33 %);
Подколзина Лейла Новруз-кзы – 1519 голосов (24,673 %);
Самарцева Елена Леонидовна – 986 голосов (15,99 %).
Васюринский пятимандатный избирательный округ № 3:
Количество избирателей 1614, или 70,79%.
Итоги:
Горпинченко Татьяна Николаевна – 350 голосов (18,09 %);
Замков Василий Николаевич – 337 голосов (17,42 %);
Комарова Александра Васильевна – 233 голоса (12,04 %);
Фомина Елена Анатольевна – 283 голоса (14,63 %);
Шульга Андрей Владимирович – 410 голосов (21,19 %).
Васюринский четырехмандатный избирательный округ № 4:
Количество избирателей: 1194, или 65,46%.
Итоги:
Беспалов Андрей Алексеевич – 822 голоса (25,32 %);
Пищулина Валентина Яковлевна – 700 голосов (21,57 %);
Русс Павел Михайлович – 933 голоса (28,74 %);
Ягафаров Сергей Маратович – 431 голос (13,28 %).
Васюринский пятимандатный избирательный округ № 5:
Количество избирателей: 729, или 33,08 %.
Итоги:
Береснева Надежда Ивановна – 308 голосов (15,07 %);
Быкова Ольга Алексеевна – 264 голоса (12,92 %);
Ильенко Андрей Викторович – 389 голосов (19,03 %);
Кильдей Александр Станиславович – 255 голосов (12,48 %);
Часнык Игорь Александрович – 348 голосов (17,03 %).
ДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Динской пятимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 3914, или 61,56%.
Итоги:
Беспалов Сергей Вячеславович – 1430 голосов (10,06 %);
Желток Николай Николаевич – 2049 голосов (14,42 %);
Костырин Валерий Владимирович – 2970 голосов (20,90 %);
Светов Владимир Игоревич – 2070 голосов (14,57 %);
Ющенко Наталия Константиновна – 2743 голоса (19,30 %).
Динской пятимандатный избирательный округ № 2:
Количество избирателей: 4732, или 77,13 %.
Итоги:
Бабанский Антон Алексеевич – 4292 голоса (20,87 %);
Донец Наталья Анатольевна – 4398 голосов (21,38 %);
Жиглов Денис Юрьевич – 4076 голосов (19,82 %);
Кисилевич Андрей Иванович – 3661 голос (17,80 %);
Рощупкин Демьян Васильевич – 3463 голоса (16,84 %).
Динской пятимандатный избирательный округ № 3:
Количество избирателей: 1474, или 23,43 %.
Итоги:
Беспалько Виталий Алексеевич – 689 голосов (14,69 %);
Елисеев Дмитрий Анатольевич – 511 голосов (10,89 %);
Жихарева Людмила Викторовна – 652 голоса (13,90 %);
Заботина Елена Леонидовна – 663 голоса (14,13 %);
Пилипенко Екатерина Александровна – 514 голосов (10,96 %).
Динской пятимандатный избирательный округ № 4:
Количество избирателей: 1527, или 25,16 %.
Итоги:
Вдовин Игорь Михайлович – 373 голоса (11,30 %);
Мунтян Надежда Александровна – 593 голоса (17,96 %);
Пелихов Ярослав Владиславович – 398 голосов (12,06 %);
Пилипенко Дмитрий Сергеевич – 462 голоса (13,99 %);
Чернов Юрий Николаевич – 491 голос (14,87 %).
Динской пятимандатный избирательный округ № 5:
Количество избирателей: 4727, или 78,17 %.
Итоги:
Герук Владимир Иванович – 2434 голоса (24,33 %);
Ловпаче Анна Муратовна – 1398 голосов (13,98 %);
Скоков Владимир Александрович – 938 голосов (9,38 %);
Тарасов Антон Иванович – 1583 голоса (15,83 %);
Щербаха александр Александрович – 2783 голоса (27,82 %).
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Красносельский пятимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 825, или 50,58 %.
Итоги:
Бузина Ксения Александровна – 640 голосов (22,03 %);
Владимирова Наталья Ивановна – 535 голосов (18,42 %);
Елфимов Анатолий Анатольевич – 386 голосов (13,29 %);
Ловушкина Марина Григорьевна – 542 голоса (18,66 %);
Смирнов Александр Михайлович – 520 голосов (17,90 %).
Красносельский пятимандатный избирательный округ № 2:
Количество избирателей: 1018, или 61,92 %.
Итоги:
Бахарева Екатерина Николаевна – 448 голосов (14,92 %);
Бережная Анна Александровна – 364 голоса (12,12 %);
Венецкая Наталья Ивановна – 412 голосов (13,72 %);
Кочкин Евгений Александрович – 445 голосов (14,82 %);
Кучеренко Оксана Владимировна – 444 голоса (14,79 %).
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Мичуринский пятимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 551, или 40,46 %.
Итоги:
Городецкий Андрей Геннадьевич – 256 голосов (14,59 %);
Дружинин Евгений Владимирович – 223 голоса (12,71 %);
Елистратова Оксана Анатольевна – 288 голосов (16,41 %);
Трошина Наталья Ивановна – 190 голосов (10,83 %);
Шконда Ольга Сергеевна – 170 голосов (9,69 %).
Мичуринский шестимандатный избирательный округ № 2:
Количество избирателей: 910, или 52,06 %.
Итоги:
Гавриленко Сергей Леонидович – 331 голос (9,28 %);
Глущенко Татьяна Анатольевна – 607 голосов (17,02 %);
Дьякова Юлия Олеговна – 215 голосов (6,03 %);
Кокорина Ирина Михайловна – 594 голоса (16,65 %);
Плакса Сергей Алексеевич – 670 голосов (18,78 %);
Тыщенко Оксана Николаевна – 523 голоса (14,66 %).
Мичуринский семимандатный избирательный округ № 3:
Количество избирателей: 734, или 35,42 %.
Итоги:
Анопка Михаил Станиславович – 303 голоса (12,76 %);
Бесмертных Степан Анатольевич – 171 голос (7,20 %);
Белоченко Константин Викторович – 171 голос (7,20 %);
Девольд Ольга Павловна – 336 голосов (14,15 %);
Киян Ирина Александровна – 186 голосов (7,83 %);
Малахов Федор Викторович – 225 голосов (9,48 %);
Сидорова Екатерина Эдуардовна – 182 голоса (7,67 %).
НОВОВЕЛИЧКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
Нововеличковкий пятимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 1480, или 82,41 %.
Итоги:
Габлая Владимир Амурович – 1030 голосов (34,52 %);
Иванько Ольга Валерьевна – 515 голосов (17,26 %);
Вуймин Валерий Васильевич – 490 голосов (16,42 %);
Максён Елена Аршалуйсовна – 407 голосов (13,64 %);
Миронков Артем Андреевич – 321 голос (10,76 %).
Нововеличковский семимандатный избирательный округ № 2:
Количество избирателей: 2092, или 75,41 %.
Итоги:
Асеева Татьяна Леонидовна – 1249 голосов (21,18 %);
Белогай Татьяна Борисовна – 1138 голосов (19,30 %);
Кравченко Валерий Сергеевич – 827 голосов (14,03 %);
Лашко Татьяна Михайловна – 681 голос (11,55 %);
Гусейнов Закир Гаджикурбанович – 632 голоса (10,72 %);
Демочко Вадим Юрьевич – 629 голосов (10,67 %);
Шевченко Людмила Александровна – 342 голоса (5,80 %).
Нововеличковский трехмандатный избирательный округ № 3:
Количество избирателей: 763, или 77,70 %.
Итоги:
Журиков Станислав Александрович – 589 голосов (34,36 %);
Ануфриева Лариса Хабибулловна – 578 голосов (33,72 %);
Юрченко Наталья Ивановна – 478 голосов (27,89 %).
Нововеличковский четырехмандатный избирательный округ № 4:
Количество избирателей: 1207, или 78,22 %.
Итоги:
Кононенко Олег Михайлович – 1012 голосов (30,60 %);
Лиман Елена Викторовна – 951 голос (28,76 %);
Ярославская Ярославна Геннадьевна – 835 голосов (25,25 %);
Сидорец Юлия Анатольевна – 391 голос (11,82 %).
Нововеличковский трехмандатный избирательный округ № 5:
Количество избирателей: 968, или 84,03 %.
Итоги:
Подолякин Дмитрий Анатольевич – 761 голос (39,03 %);
Костенко Виктор Федорович – 620 голосов (31,79 %);
Пергунов Сергей Алексеевич – 523 голоса (26,82 %).
Нововеличковский трехмандатный избирательный округ № 6:
Количество избирателей: 1068, или 80,54 %.
Итоги:
Лапин Алексей Александрович – 837 голосов (39,06 %);
Танаев Алексей Юрьевич – 639 голосов (29,82 %);
Кочарян Мартун Арменакович – 530 голосов (24,73 %).
НОВОТИТАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Новотитаровский шестимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 4291, или 84,87 %.
Итоги:
Канивец Лариса Сергеевна – 3200 голосов (20,91 %);
Прокофьев Константин Андреевич – 2911 голосов (19,02 %);
Кунаковская Марина Александровна – 2746 голосов (17,94 %);
Сюсюкин Анатолий Анатольевич – 2554 голоса (16,69 %);
Перепелица Павел Павлович – 1665 голосов (10,88 %);
Рыбалкина Юлия Михайловна – 1641 голос (10,72 %).
Новотитаровский шестимандатный избирательный округ № 2:
Количество избирателей: 4245, или 84,23 %.
Итоги:
Потанина Анна Викторовна – 2862 голоса (20,41 %);
Курлович Евгений Викторович – 2820 голосов (20,11 %);
Анищенко Татьяна Викторовна – 1998 голосов (14,25 %);
Мельников Станислав Александрович – 1882 голоса (13,42 %);
Артамохин Алексей Николаевич – 1648 голосов (11,75 %);
Шапкун Зинаида Петровна – 1596 голосов (11,38 %).
Новотитаровский шестимандатный избирательный округ № 3:
Количество избирателей: 4143 или 86,58 %.
Итоги:
Невшупа Ирина Николаевна – 2099 голосов (15,78 %);
Лисицкая Лариса Ивановна – 1910 голосов (14,36 %);
Бердюкова Ирина Владимировна – 1783 голоса (13,41 %);
Никитенко Александр Семенович – 1750 голосов (13,16 %);
Симоненко Любовь Александровна – 1664 голоса (12,51 %);
Бочарова Анжелика Алексеевна – 1553 голоса (11,68 %).
Новотитаровский шестимандатный избирательный округ № 4:
Количество избирателей: 4037, или 81,03 %.
Итоги:
Кузнецов Александр Иванович – 2458 голосов (17,01 %);
Мищенко Нина Ильинична – 2263 голоса (15,66 %);
Ереминский Василий Александрович – 2248 голосов (15,55 %);
Колесник Сергей Михайлович – 1778 голосов (12,30 %);
Бондаренко Марина Викторовна – 1606 голосов (11,11 %);
Лянная Елена Николаевна – 1573 голоса (10,88 %).
ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Первореченский десятимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 1221, или 52,23 %.
Итоги:
Дмитриев Андрей Леонидович – 685 голосов (7,69 %);
Есаян Артур Хачикович – 695 голосов (7,81 %);
Коробка Григорий Николаевич – 921 голос (10,34 %);
Резниченко Сергей Александрович – 747 голосов (8,39 %);
Семенов Андрей Борисович – 731 голос (8,21 %);
Семенов Сергей Борисович – 812 голосов (9,12 %);
Супруненко Виктория Николаевна – 821 голос (9,22 %);
Шибанов Владимир Рудольфович - 649 голосов (7,29 %);
Шкидюк Владислав Владимирович - 633 голоса (7,11 %);
Шмуйло Игорь Викторович - 770 голосов (8,65 %).
ПЛАСТУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Пластуновский пятимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 514, или 24,58 %.
Итоги:
Васько Екатерина Алексеевна – 244 голоса (23,67 %);
Кочетова Ирина Викторовна – 98 голосов (9,51 %);
Кулиш Марина Григорьевна – 285 голосов (27,64 %);
Лебедев Антон Игоревич – 102 голоса (9,89%);
Шевченко Владимир Михайлович – 115 голосов 911,15 %).
Пластуновский пятимандатный избирательный округ № 2:
Количество избирателей: 505, или 23,06 %.
Итоги:
Козелков Андрей Анатольевич – 127 голосов (11,96 %);
Погорелов Дмитрий Геннадьевич – 84 голоса (7,91 %);
Пруцакова Ирина Викторовна – 163 голоса (15,35 %);
Рожкова Александра Владимировна – 164 голоса (15,44 %);
Чуб Вадим Сергеевич – 287 голосов (27,02 %).
Пластуновский четырехмандатный избирательный округ № 3:
Количество избирателей: 570, или 30,06 %.
Итоги:
Козлов Григорий Анатольевич – 215 голосов (22,03 %);
Пластамак Валерий Васильевич – 209 голосов (21,41 %);
Пруцаков Семен Сергеевич – 194 голоса (19,88 %);
Цыганский Владимир Васильевич – 226 голосов (23,16 %).
Пластуновский трехмандатный избирательный округ № 4:
Количество избирателей: 246 или 18,99 %.
Итоги:
Антонец Александр Сергеевич – 121 голос (23,05 %);
Гришко Виктор Стефанович – 123 голоса (23,43 %);
Юксеева Рита Васильевна – 109 голосов (20,76 %).
Пластуновский трехмандатный избирательный округ № 5:
Количество избирателей: 232 или 16,67 %.
Итоги:
Дубовик Александр Иванович – 90 голосов (26,24 %);
Молошнев Сергей Александрович – 137 голосов (39,94 %);
Шубина Ирина Сергеевна – 81 голос (23,62 %).
СТАРОМЫШАСТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Старомышастовский шестимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 493, или 24,15 %.
Итоги:
Деркач Вероника Эдуардовна – 138 голосов (10,42 %);
Кислица Эдуард Николаевич – 189 голосов (14,26 %);
Масловский Юрий Николаевич – 115 голосов (8,68 %);
Рябов Игорь Семенович – 131 голос (9,89 %);
Смирнова Мария Владимировна – 141 голос (10,64 %);
Толмачева Анжела Васильевна – 173 голоса (13,06%).
Старомышастовский шестимандатный избирательный округ № 2:
Количество избирателей: 400, или 19,64 %.
Итоги:
Головко Наталья Николаевна – 130 голосов (10,11 %);
Долженко Елена Евгеньевна – 112 голосов (8,71 %);
Золотых Анна Сергеевна – 156 голосов (12,13 %);
Кудрич Николай Алексеевич - 144 голоса (11,20 %);
Кузнецов Максим Алексеевич – 105 голосов (8,16 %);
Ляховненко Сергей Васильевич – 190 голосов (14,77 %).
Старомышастовский шестимандатный избирательный округ № 3:
Количество избирателей: 532, или 25,09 %.
Итоги:
Гринченко Евгений Андреевич – 236 голосов (11,99 %);
Дулькин Сергей Ренатович – 186 голосов (9,46%);
Оберемко Александр Романович – 267 голосов (13,57 %);
Простаков Андрей Петрович – 386 голосов (19,62 %);
Чельцов Алексей Васильевич – 278 голосов (14,13 %);
Яцык Александр Анатольевич – 331 голос (16,83 %).
Старомышастовский шестимандатный избирательный округ № 4:
Количество избирателей: 21,37%.
Итоги:
Белый Иван Кузьмич – 172 голоса (9,94 %);
Геворкян Георгий Николаевич – 128 голосов (7,39 %);
Зыбарева Ирина Алексеевна – 168 голосов (9,71 %);
Мисевич Виктор Иванович – 192 голоса (11,09 %);
Обухова Светлана Александровна – 149 голосов (8,61 %);
Яцык Алексей Анатольевич – 210 голосов (12,13 %).
ЮЖНО-КУБАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Южно-Кубанский пятимандатный избирательный округ № 1:
Количество избирателей: 730, или 35,89 %.
Итоги:
Евсютин Виталий Владимирович – 243 голоса (10,80 %);
Мамонов Александр Валерьевич – 214 голосов (9,51 %);
Согомонян Арарат Робертович – 204 голоса (9,06 %);
Уманов Александр Анатольевич – 337 голосов (14,97 %);
Шалимов Максим Владимирович – 383 голоса (17,01 %).
Южно-Кубанский пятимандатный избирательный округ № 2:
Количество избирателей: 625, или 28,13 %.
Итоги:
Малеванов Виталий Александрович – 258 голосов (11,67 %);
Павловский Андрей Олегович – 221 голос (10 %);
Русских Анатолий Аркадьевич – 218 голосов (9,86 %);
Тесленко Владимир Викторович – 205 голосов (9,28 %);
Шульмин Евгений Сергеевич – 182 голоса (8,24 %).
Южно-Кубанский пятимандатный избирательный округ № 3:
Количество избирателей: 511, или 25,52 %.
Итоги:
Каледин Александр Александрович – 135 голосов (7,55 %);
Колесник Ольга Валентиновна – 169 голосов (9,45 %);
Кольцов Александр Андреевич – 147 голосов (8,22 %);
Холоденко Виктор Егорович – 160 голосов (8,94 %);
Шацкий Владимир Владимирович – 156 голосов (8,72 %).
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