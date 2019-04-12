Стали известны подробности убийства в селе Красносельском

Как сообщает Следственное упрвление СК РФ по Краснодарскому краю, 2 апреля 2019 года в правоохранительные органы Динского района поступило сообщение об обнаружении в колодце с коммуникациями одного из домовладений в селе Красносельском тела 46-летнего мужчины. На теле обнаружены колото-резаные ранения в области грудной клетки и живота.

В результате проведенных следственных действий по подозрению в совершении указанного преступления 6 апреля задержан 44-летний знакомый погибшего из Республики Коми, который в ходе допроса дал признательные показания.

Задержанный работал водителем у потерпевшего. В начале февраля 2019 года мужчина похитил около 2 миллионов рублей у работодателя и скрылся за пределы Краснодарского края. 27 марта 2019 года он приехал домой к своему знакомому в Динской район, чтобы извиниться за хищение у него денежных средств. Между мужчинами произошел конфликт и в ходе ссоры подозреваемый нанес ножом несколько ударов в грудную клетку и живот оппонента, убив его. После этого он похитил из дома убитого 100 тысяч рублей и ювелирные украшения, а затем спрятал тело знакомого в колодце во дворе дома. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле потерпевшего. Задержали мужчину в Москве. Как ранее писала «РВС», он скрывался на съемной квартире.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.