Стало известно, когда губернатор озвучит план выхода из карантина

12 мая будет представлен поэтапный план выхода региона из карантина. Об этом сообщил глава Кубани на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Вениамин Кондратьев отметил, что все регионы по поручению президента прорабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений.

“Нам необходим четкий алгоритм действий. Нужно пытаться сохранить экономику такой, какой она была до введения карантина. Внимательно изучить, какие предприятия уже могут работать, а какие пока нет, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости. Главное – сохранить эпидобстановку стабильной, не допустить очагов и вспышек. Ждем предложений от Роспотребнадзора края. 12 мая проведем оперативный штаб и решим, продлевать карантин или нет”, – заявил губернатор.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина сообщила, что на следующем заседании оперативного штаба предложит дифференцированный выход из карантина, ориентируясь на эпидобстановку в каждом муниципалитете.

“В крае темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией ниже среднероссийских показателей, он снизился и в среднем составляет порядка 7 % за неделю, – сказала Мария Потемкина. – Но это, конечно, не повод расслабляться. Для каждого муниципального образования будут конкретные меры по снятию ограничений”.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сейчас действующий карантинный режим не ослабляется. Это значит, также активно должны патрулировать МОСы, посты ГИБДД, граждане должны соблюдать масочный режим и передвигаться по неотложным нуждам только в беспропускное окно.

“Понимаю, что все устали. Но чем жестче будем соблюдать режим, тем быстрее сможем снять ограничительные мероприятия”, – подытожил глава края.