Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Динского района
Как стало известно «РВС» из собственных источников, с 19 декабря исполнять обязанности главы Динского района станет нынешний глава Кореновска Евгений Пергун.
Для подтверждения или опровержения данной информации журналист «РВС» связался с ним. В телефонном разговоре Евгений Пергун подтвердил, что с завтрашнего дня он станет исполняющим обязанности главы нашего района. Станет ли он главой без приставки и. о., покажет время.
Как стало известно из источника в городской администрации Кореновска, сегодня, 18 декабря, там состоится внеочередная сессия.
Евгений Пергун родился в 1982 году. Окончил школу № 3 города Кореновска, КубГТУ, КСЭИ по специальности "юриспруденция". С октября 2012 года является главой Кореновского городского поселения. Женат, трое детей.
Комментарии
Голобородько увеличивает свои владения.
Вот не могу понять, у нас что нет достойных динчан?
Можорчик очередной
Поверьте, этот человек достойный и будет хорошим руководителем. Это показало время и практика в Кореновске.
А у нас разве есть НЕ достойные? Все достойные,когда назначают.А через годик можно и в КПЗ отправлять
Какой такой Пердун????? Мы все за Щербаху!!!!!!!!!!!!!!!
Учитесь как надо у устинова вылизывать.
Снова Перданули на динских депутатов....Бедненькие, снова заставят опаскудиться..
Хороший, грамотный человек! Нам грустно, что покинул наш Кореновский район
Моложе Пономарева, а выглят гораздо серьезнее
Есть, Фисун
Хоть бы из Сомали вам главу поставили.
Не нужно, это убъет человека. В Сомали ему лучше. Где родился, там пригодился.
Ален!Вы присмотритесь Ваших Достойных Динских чиновники задвинули своими родственниками.Подскажите главе достойных и дело сдвинется к лучшему!!!
А чем хуже в Кореновске