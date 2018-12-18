Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Динского района

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Динского района
Фото из социальных сетей.

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Динского района

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8 дней назад Глава Динского районаГлава МО Динской районДинской районЕвгений ПергунЗадержан ПономаревКореновскНовости Динского районаСергей Пономарев

Как стало известно «РВС» из собственных источников, с 19 декабря исполнять обязанности главы Динского района станет нынешний глава Кореновска Евгений Пергун.

Для подтверждения или опровержения данной информации журналист «РВС» связался с ним. В телефонном разговоре Евгений Пергун подтвердил, что с завтрашнего дня он станет исполняющим обязанности главы нашего района. Станет ли он главой без приставки и. о., покажет время.

Как стало известно из источника в городской администрации Кореновска, сегодня, 18 декабря, там состоится внеочередная сессия.

Евгений Пергун родился в 1982 году. Окончил школу № 3 города Кореновска, КубГТУ, КСЭИ по специальности "юриспруденция". С октября 2012 года является главой Кореновского городского поселения. Женат, трое детей.

Комментарии

Я не робот
Я не робот 8 дней назад

Голобородько увеличивает свои владения.

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1
Ален
Ален 8 дней назад

Вот не могу понять, у нас что нет достойных динчан?

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29
Вредина
Вредина 8 дней назад

Можорчик очередной

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17
Гость
Гость Ален 8 дней назад

Поверьте, этот человек достойный и будет хорошим руководителем. Это показало время и практика в Кореновске.

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-22
Антихрист
Антихрист Гость 8 дней назад

А у нас разве есть НЕ достойные? Все достойные,когда назначают.А через годик можно и в КПЗ отправлять

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14
Веня, ты чо делаешь?
Веня, ты чо делаешь? 8 дней назад

Какой такой Пердун????? Мы все за Щербаху!!!!!!!!!!!!!!!

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4
Коловоротько
Коловоротько 8 дней назад

Учитесь как надо у устинова вылизывать.

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10
Фил
Фил 8 дней назад

Снова Перданули на динских депутатов....Бедненькие, снова заставят опаскудиться..

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6
Гость
Гость 8 дней назад

Хороший, грамотный человек! Нам грустно, что покинул наш Кореновский район

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-1
Мама Таня
Мама Таня 8 дней назад

Моложе Пономарева, а выглят гораздо серьезнее

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-4
Виктор
Виктор Ален 8 дней назад

Есть, Фисун

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13
Черкес
Черкес Ален 7 дней назад

Хоть бы из Сомали вам главу поставили.

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0
Ален
Ален Черкес 7 дней назад

Не нужно, это убъет человека. В Сомали ему лучше. Где родился, там пригодился.

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0
Дедушка Сережа
Дедушка Сережа Ален 6 дней назад

Ален!Вы присмотритесь Ваших Достойных Динских чиновники задвинули своими родственниками.Подскажите главе достойных и дело сдвинется к лучшему!!!

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1
юрий
юрий 4 дня назад

А чем хуже в Кореновске

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1