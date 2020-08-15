Стало известно о еще одном умершем в результате взрыва на АЗС

Продолжается расследование уголовного дело по факту произошедшего на заправке в Васюринской.

Напомним, 31 июля в Васюринской произошел взрыв наружного резервуара, который используется для заправки транспортных средств газовым топливом. В результате детонации и последовавшего за ним сильного пожара пострадали 6 человек в возрасте от 34 до 45 лет.

1 августа 2020 года возбудили уголовное дело в отношении владельца газовой заправки в Васюринской по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

2 августа стало известно, что один из пострадавших скончался.

Вчера, 14 августа прокуратура Краснодарского края сообщила, что в результате детонации и пожара погибли два человека — у них зафиксировали ожоги 60% поверхности тела.

3 августа 2020 года Динской районный суд удовлетворил ходатайство старшего следователя СУ СК РФ по Краснодарскому краю о заключении подозреваемого под стражу на 2 месяца.

Сторона защиты была не согласна с решением суда и просила краевой суд изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Но, по информации пресс-службы ведомства, суд оставил жалобу без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения.