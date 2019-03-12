Станичники: «В Пластуновской случился пожар, а тушить-то некому»

То, чего так боялись пластуновцы, случилось 9 марта. На территории поселения вспыхнул огонь и люди не могли дождаться помощи.

"В Пластуновской случился первый пожар, а тушить-то некому, пожарная часть расформирована. Станичники-свидетели около 20 минут пытались дозвониться до пожарной части, но звонок не проходил. Через полчаса свидетели уехали по срочному делу, пожарных машин так и не было на месте пожара", - с такой жалобой обратились в редакцию «РВС» жители станицы Пластуновской. Также станичники сообщили, что возгорание произошло в поле, рядом находилась сельхозтехника, которая могла вспыхнуть в любой момент.

Начальник Динского пожарно-спасательного гарнизона Максим Кустов сообщил, что действительно 9 марта в 21.00 было загорание сорной растительности на пустыре. Огонь был ликвидирован в течение 10 минут силами ПЧ-146. По мнению Максима Кустова, пожарная дружина в Пластуновской нужна, так как время прибытия техники из Динской занимает 15 минут при благоприятной погоде и хорошей видимости. Сложно представить, сколько будут ждать помощи пластуновцы в гололед или туман. Возможным спасением станичников станет реализация планов главы Динского сельского поселения Виталия Линтвинова. Он намерен создать добровольную дружину со спецтехникой в поселке Украинском.

Что было со связью 9 марта, сказать сложно. 12 марта Максим Кустов лично несколько раз набирал экстренный номер с мобильного телефона и дозванивался очень быстро.

В одном из сообщений от жителей Пластуновской говорилось о том, что в Динской пожарной части остался один автомобиль на одну тонну воды, второй – на пять тонн – отправили на ремонт. Начальник Динского пожарно-спасательного гарнизона пояснил, что в Динской расположены две пожарные части, в которых находятся пять пожарных автомобилей, один из которых временно в ремонте.





Глава Пластуновского сельского поселения Сергей Олейник пояснил, что возгорание произошло за пределами населенного пункта в выходной день. По его словам, было гораздо спокойнее, когда в поселении функционировала расформированная пожарная часть. Администрация поселения принимает попытки решить эту проблему. Направлены письма в администрацию и МЧС Краснодарского края. Возродить пожарную часть в Пластуновской можно, если ее возьмет на баланс федеральная служба.

Напомним, ранее «РВС» писала о том, что 24 января 2019 года на открытой сессии Совета депутатов Пластуновского поселения поднимался этот вопрос. Тогда была озвучена статистика 2018 года. За этот период в Пластуновском сельском поселении произошло 62 пожара. Из них 50 загораний сухой травы, камыша, мусора. 10 пожаров – это загорание домовладений, в которых погибли два человека. Также были два загорания автомобилей. В этих 10 пожарах спасено имущества на 17 млн 500 тысяч рублей.

В Динском сельском поселении (пожарная часть отвечала за поселок Украинский) – 25 пожаров: 17 в Динской и 8 в поселке Украинском. Основная часть – 21 случай загорания травы, 3 – пожары частных домов, 1 – бывшее общежитие на ул. Красной. В Динском поселении спасено имущества на 5 млн 250 тысяч рублей. При пожарах спасены 32 человека.

Один из станичников сообщил в редакцию «РВС», что в то время, как на содержание пожарной дружины у Пластуновского поселения денег нет, администрация находит возможность содержать две футбольные команды. Но глава поселения Сергей Олейник опроверг эту информацию, сообщив, что администрация выполняет свои обязанности по содержанию спортивных объектов – стадионов. Максимум, чем иногда помогает поселение спортсменам, это закупка мячей, но это не сравнимая с содержанием пожарной дружины сумма. Зарплату спортсмены не получают, а на поездки на соревнования и приобретение формы футболисты тратят свои средства и деньги спонсоров, которых они находят сами.

В случае пожара необходимо звонить (звонок бесплатный):

112 – единый номер для вызова экстренных оперативных служб;

101 – единый номер пожарных и спасателей;

8 (861-62) 6-59-01 – телефон Динского пожарно-спасательного гарнизона.