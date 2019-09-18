Старомышастовец до смерти забил знакомого за кражу ванной?

16 сентября 2019 года в станице Старомышастовской произошло ЧП.

Как стало известно «РВС», местный житель строил дом. Ему помогал знакомый мужчина (по слухам, без определенного места жительства).

Когда владелец в понедельник приехал на стройку, то не обнаружил там чугунную ванну.

Мужчина заподозрил, что ее похитил этот же работник.

В тот же вечер хозяин украденного имущества нашел подозреваемого в лесополосе на улице Энгельса. Там он выпивал со своим товарищем.

Разгорелась ссора, в которой владелец дома начал обвинять помощника в воровстве. Затем завязалась драка — первый нанес несколько ударов руками и ногой второму, а затем уехал.

Товарищ потерпевшего вызвал скорую помощь. Медработникам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Как сообщил журналисту «РВС» следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Вдовиченко, 16 сентября около 21.00 на пост оперативного дежурного поступила информация об обнаружении трупа неустановленного мужчины. На место происшествия выехал судмедэксперт.

Задержан подозреваемый — житель станицы Старомышастовской 1975 года рождения.

Он находится в изоляторе временного содержания. От дачи показаний отказывается. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Личность погибшего пока не установлена.