Старомышастовская. Этапы газификации станицы
Ранее мы писали, что в Старомышастовской начато строительство газопровода. После прочтения новости у некоторых сложилось впечатление, что уже сразу по окончанию начального этапа работ в первом квартале 2021 года станица будет газифицирована на 80 %. Однако это не так.
Сначала возможность подключиться к газу будет у жителей:
на улице Красной от Чапаева до Южной;
на улице Южной от Красной до Заречной со строительством ШГРП;
на улице Октябрьской от Карла Маркса до Садовой;
на улице Садовой налево до улицы Чапаева со строительством ШГРП.
Это только 30 %, первая очередь.
Глава администрации Старомышастовского поселения Сергей Долженко рассказал, что планируются еще вторая и третья очереди, это еще 50 %.
Для того чтобы станица была газифицирована на 80 %, необходимо также, кроме того строительства, которое идет сейчас, в будущем построить распределительный газопровод среднего низкого давления с ШГРП:
на улице Шевченко от Карла Маркса до Садовой;
на Садовой от Шевченко до Ленина;
на Степной от Ленина до Пролетарской;
на Краснознаменной от Карла Маркса до Мира включительно.
Общая стоимость этих объектов строительства – 20 млн 800 тыс. рублей.
Уже подана заявка на предоставление субсидии в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Если выделят деньги, то они будут готовы в 2021 году.
Третья очередь. Уже получены техусловия на распределительный газопровод среднего и низкого давления с ШГРП на участках улиц Куйбышева, переулка Куйбышева, Пролетарской, Выгонной, Ленина, Шевченко, Садовой. Посмотреть можно на карте.
На разработку проектно-сметной документации этого объекта необходимо 4 млн рублей. Запланированная стоимость строительства – 40 млн рублей. Пока средств нет, заявку на софинансирование отправили в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Планируется осуществить задуманное в 2021-2022 годах, если выделят средства.
Когда все три очереди реализуют, станица будет газифицирована на 80 %.
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