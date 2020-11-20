Старомышастовская. Этапы газификации станицы

Ранее мы писали, что в Старомышастовской начато строительство газопровода. После прочтения новости у некоторых сложилось впечатление, что уже сразу по окончанию начального этапа работ в первом квартале 2021 года станица будет газифицирована на 80 %. Однако это не так.

Сначала возможность подключиться к газу будет у жителей:

на улице Красной от Чапаева до Южной;

на улице Южной от Красной до Заречной со строительством ШГРП;

на улице Октябрьской от Карла Маркса до Садовой;

на улице Садовой налево до улицы Чапаева со строительством ШГРП.

Это только 30 %, первая очередь.

Глава администрации Старомышастовского поселения Сергей Долженко рассказал, что планируются еще вторая и третья очереди, это еще 50 %.

Для того чтобы станица была газифицирована на 80 %, необходимо также, кроме того строительства, которое идет сейчас, в будущем построить распределительный газопровод среднего низкого давления с ШГРП:

на улице Шевченко от Карла Маркса до Садовой;

на Садовой от Шевченко до Ленина;

на Степной от Ленина до Пролетарской;

на Краснознаменной от Карла Маркса до Мира включительно.

Общая стоимость этих объектов строительства – 20 млн 800 тыс. рублей.

Уже подана заявка на предоставление субсидии в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Если выделят деньги, то они будут готовы в 2021 году.

Третья очередь. Уже получены техусловия на распределительный газопровод среднего и низкого давления с ШГРП на участках улиц Куйбышева, переулка Куйбышева, Пролетарской, Выгонной, Ленина, Шевченко, Садовой. Посмотреть можно на карте.

На разработку проектно-сметной документации этого объекта необходимо 4 млн рублей. Запланированная стоимость строительства – 40 млн рублей. Пока средств нет, заявку на софинансирование отправили в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Планируется осуществить задуманное в 2021-2022 годах, если выделят средства.

Когда все три очереди реализуют, станица будет газифицирована на 80 %.