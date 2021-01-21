Старомышастовцы: “У нас проблемы с напряжением в сети. Что делать?”

В декабре жители Старомышастовской обратились в «Россети» с проблемой низкого напряжения.

«За свет платим как положено. Линия старая, напряжения не хватает, максимум – 150 вольт. Несколько раз обращались с жалобой на горячую линию. Нам обещают, что электрики подъедут и замерят напряжение. На этом все. В Старомышастовской на улице Славы в домах №№ 7, 9, 11 отопление от электричества. Когда напряжение 220 В, дом нагревается быстро. Сейчас напряжение низкое и прогреть дом получается только в течение нескольких часов. Мы уже забыли, что такое микроволновка. Она не греет. И недавно сломалась из-за недостаточного напряжения. Куда еще можно обратиться и что нам делать?» – интересуется встревоженная девушка.

Станица Старомышастовская не газифицирована. Поэтому большинство жителей обогревают свои дома электричеством. Это приводит к увеличению энергопотребления. Линии электропередач перегружаются, напряжение снижается, часто это приводит к отключению света – на подстанции выбивает автоматы.

Заместитель руководителя ПАО «Россети» Динского района Евгений Парафиев порекомендовал писать жалобы на официальном сайте «Россети Кубань» https://rosseti-kuban.ru/ или портал-тп.рф в личном кабинете. Для этого необходимо зарегистрироваться и изложить проблему в разделе «Обращение граждан».

Обращение рассматривается в течение 30 дней. На сайте можно отследить действия. Специалист выедет на место и примет решение. Оно может быть разным – от увеличения сечения кабеля до замены трансформатора.

«Чтобы избежать подобных проблем, в станице Старомышастовской на 2021 год запланировали строительство линии электропередач 10 кВ. Эта программа до конца года будет реализована», – добавил Евгений Парафиев.

Также можно написать жалобу главе поселения.



