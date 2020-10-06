Статистика по коронавирусу в Динском районе за неделю

Вчера, 5 октября, вечером Динская ЦРБ обнародовала ежедневную статистику по Covid-19 в Динском районе.

"Третью неделю подряд в нашем районе регистрируется рост, - характеризуют медики данные и уточняют: за прошедшие 7 дней лаборатория Роспотребнадзора подтвердила 75 случаев COVID-19 у жителей нашего района".

Всего с 1 марта по 4 октября 2020 года в Динском районе коронавирусная инфекция выявлена у 582 человек.

292 пациента в настоящее время проходят лечение.

260 человек выздоровели.

22 человека с положительным лабораторным подтверждением зарегистрированы, но не проживают на территории нашего района.

число умерших не увеличилось – 8 человек.

После прошлой публикации в комментариях было много замечаний по поводу того, что районные цифры не совпадают с ежедневными от общекубанского оперштаба. Вот как объясняют в ЦРБ расхождение их данных с краевой статистикой:

"Оперштаб Краснодарского края публикует статистику с небольшой задержкой по числу заболевших. Согласитесь, для сбора, анализа и обобщения информации в разрезе всего края нужно время.

Как правило, все данные подтверждаются через несколько дней. Мы видим число лабораторных подтверждений уже на следующий день после окончания лабораторных испытаний. Как показывает анализ, наиболее наглядно динамику инфицирования можно оценить именно по еженедельным данным, хотя, конечно, информацию мы получаем и обрабатываем ежедневно".