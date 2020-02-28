Статистика в Динском районе: 38 ДТП, 5 человек погибли, 53 пострадали

За 1 месяц и 27 дней 2020 года на территории Динского района зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 53 получили ранения различной степени тяжести. Из них с участием пешеходов произошло 9 ДТП, в которых 1 пешеход погиб и 8 человек получили ранения. По вине пешеходов зарегистрировано 4 ДТП - 1 человек погиб и 3 ранены.



Госавтоинспекция Динского района напоминает:



Уважаемые пешеходы! Помните о собственной безопасности. Соблюдайте основные правила дорожного движения. При наличии тротуара передвигайтесь только по нему, переходите проезжую часть по пешеходному переходу, в темное время суток обязательно используйте световозвращающие элементы. Научите своих детей ориентироваться в дорожной обстановке, покажите и отработайте с ними наиболее безопасный путь из дома в школу и обратно. Будьте достойным примером для подражания. Берегите свою жизнь и здоровье.