Степан Марянян – Спортсмен Кубани 2019

В Краснодаре обьявили итоги ежегодной премии «Спортсмен Кубани 2019».

Ее организатор – Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России совместно с Олимпийским советом края.

Победу одержал чемпион мира по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта России, наш земляк Степан Марянян.

На участие были номинированы 10 спортсменов.

Самого достойного выбирали болельщики в интернете с 18 по 29 декабря.

За последние три года победитель впервые определён не из командных видов спорта.

Всего в опросе проголосовало более 16 тыс. человек. Из них 28% – за Степана.

В прошлом году спортсмен одержал победу в Европейских играх, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира и получил для России лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.

«Для меня очень важно признание народа. Вы меня и определили победителем, в чем я вам крайне благодарен», – написал на своей личной странице в Инстаграм Степан.