Степан Марянян взял серебро на Кубке мира по греко-римской борьбе

В Белграде, столице Сербии с 12 по 20 декабря проходит индивидуальный Кубок мира по борьбе 2020.

Российский боец, динчанин Степан Маранян – серебряный призер в весовой категории до 60 кг.

“Тяжелый вечер выдался… Но как всегда говорю, терпение и труд все перетрут. Проанализируем схватку и сделаем правильные выводы. За все слава Богу! Спасибо всем за поддержку. Однозначно вернемся сильнее!”, – написал спортсмен в своем личном аккаунте.

Поздравляем Степана и гордимся!

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