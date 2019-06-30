Степан Марянян во второй раз покорил Европейские игры

Борец греко-римского стиля, наш земляк, чемпион мира Степан Марянян завоевал золото Европейских игр в Минске.

Степан выступал в весовой категории 60 кг. В финальной схватке наш земляк одержал победу над венгром Эриком Торбой.

Сегодня спортсменов сборной России посетил глава государства Владимир Путин. Об этом в своем Инстаграме написал Степан.

Кстати, золото первых Европейских игр 4 года назад также завоевал Марянян. Вторым, как и в этот раз, был Торба.⠀

- Главное - настрой, - прокомментировал спортсмен. - Ты можешь быть в плохой форме, но важен именно настрой. Я был нацелен на победу.

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