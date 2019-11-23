Стихия на Кубани: жителям рекомендуют оставаться дома

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Краснодарскому краю напомнило меры безопасности.

Так, при усилении ветра жителям рекомендуется ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал вас на улице, постарайтесь укрыться в подьездах или подземных переходах. Прятаться у стен домов не стоит, так как возможно падение с крыш шифера и других кровельных материалов. Не лучшее место и автобусные остановки, места, где растут деревья и расположены рекламные конструкции. Находиться при сильном ветре под линиями электропередач – смертельно опасно.

В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за сильного восточного ветра. Стихия разгулялась в четверг, 21 ноября. Ветер дует с силой 15-20 метров в секунду, в порывах – до 25. В Новороссийске объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Анапе из-за сильного ветра долго не могли потушить огонь, возникший в плавнях. В Краснодаре несколько тысяч человек в такую погоду остались без света и тепла из-за аварии на подстанции.

Не спокойно и в Динском районе. 22 ноября жители сообщили в «РВС» о том, что со здания ТЦ «Березка» в ст. Динской отлетел лист обшивки, а второй грозил вот-вот упасть. По сообющению краевых пабликов, в поселке Южном ветров разворотило остановку, обшитую листами металопрофиля.

Жители сообщали об отключении электричества. По улице Кирова в Динской света не было в четверг и пятницу в течение нескольких часов. По улице Дружбы «скакало» напряжение, автоматика отключала электроснабжение. По улице Революционной, 70 лет Октября несколько раз отключался свет.

По данным синоптиков, снижения силы ветра можно ожидать не ранее воскресенья, 24 ноября