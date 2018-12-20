Стоимость новогоднего стола – 2019

Стоимость новогоднего стола – 2019
Фото с https://coffeemania.ru

Стоимость новогоднего стола – 2019

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6 дней назад Динской районМясоНовогодний столНовостиОливьеСколько стоит новый годФруктыЦеныЦены на продукты

Визитная карточка новогоднего стола – салат "Оливье" и шампанское. Хозяйки стараются, чтобы их блюда были разнообразными и вкусными. В среднем каждая семья из четырех человек потратит на продукты к Новому году 5300 рублей.

Напитки

Шампанское «Российское» – 165 руб.
Коньяк – 400 руб.
Водка – 350 руб.
Вино – 300 руб.
Вода минеральная – 25 руб.
Сок, 2 л – 129 руб. http://litcult.ru



Оливье

Колбаса, 500 г – 180 руб.

Майонез, 400 г – 63 руб.

Картофель, 300 г – 8,5 руб.

Зеленый горошек – 62 руб.

Морковь, 100 г – 3 руб.

Соленые огурцы, 200 г – 60 руб.

Яйца, 10 шт. – 75 руб.

Лук, 100 г – 3 руб.

Мясное

Колбаса полукопченая, 500 г – 204 руб.
Филе куриное, 1 кг – 260 руб.
Говядина, лопатка, 1 кг – 369 руб.
Свинина, ошеек, 1 кг – 280 руб. https://fismart.ru


Молочное

Масло сливочное, 200 г – 112 руб.
Сыр, 0,5 кг – 189 руб.

Морепродукты

Икра красная, 140 г – 470 руб.
Шпроты – 120 руб.
Селедка, 0,5 кг – 120 руб.


Овощи, фрукты, грибы

Огурцы, 1 кг – 141 руб.
Помидоры, 1 кг – 122 руб.
Апельсины, 1 кг – 113 руб.
Лимоны, 1 кг – 128 руб.
Мандарины, 1 кг – 77 руб.
Ананас, 1 кг – 249 руб.
Маслины, 1 кг – 109 руб.
Грибы, 1 кг – 340 руб.
http://www.1zoom.me


В среднем в 2018 году в России рост цен на овощи обогнал инфляцию в 10 раз.

По данным Росстата, самые заметные изменения зафиксированы на ценниках следующих продуктов:

яйца опередили рост инфляции в 20 раз;

помидоры – в 23 раза;

огурцы – в 40 раз;

капуста – в 25 раз.

Комментарии

Гость
Гость 6 дней назад

Вообще не вижу смысла встречать новый год как какой-то праздник. Достаточно вспомнить то, что ждет нас всех в 2019 году.
Рост НДС, рост ГСМ, рост ЖКХ, рост акцизов, новые налоги и поборы ....

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