Столкновение на встречке. Итог: трое пострадавших

По предварительным данным Госавтоинспекции, 15 февраля в 9.00 авария произошла недалеко от Новотитаровской. Водитель, управляя автомобилем “Киа”, двигался со стороны станицы в сторону автомобильной дороги М-4 “Дон”. Он не учел погодные условия, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Haima 219300, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля “Киа”, у них сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, госпитализированы в Динскую ЦРБ.

Пострадал и водитель автомобиля Haima 219300, у него сотрясение головного мозга, тоже госпитализирован районную больницу.

«Уважаемые водители! Помните, что при неблагоприятных погодных условиях возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Каждый водитель должен быть предельно внимателен и осторожен, исключить опасные маневры, соблюдать скоростной режим. Воздержитесь от поездок на личном автомобиле без особой необходимости», – призывает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.