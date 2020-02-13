Страховщики отказываются заключать договор ОСАГО. Что делать?

Задержки выдачи полиса ОСАГО при предоставлении владельцем транспортного средства необходимых документов и оплаты страховой премии недопустимы*.

Если владелец транспорта лично подает заявление о заключении договора ОСАГО и все необходимые документы** либо заполняет электронную форму на официальном сайте страховщика и оплачивает услуги, то страховая компания должна заключить договор ОСАГО в этот же день. Исключение составляют законные основания для отказа в заключении договора.

Если он заключается в электронном виде, то представление необходимых документов осуществляется самими страховщиками. Осуществляется это с помощью автоматизированной системы обязательного страхования и/или путем обмена информацией в электронной форме с соответствующими органами и организациями. В том числе может быть использована единая система межведомственного электронного взаимодействия.

"Необоснованный отказ страховой организации в заключении договора ОСАГО является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных статьей 15.34.1*** КоАП РФ. Наказывается данное правонарущение штрафом до 300 тысяч рублей", - объяснила помощник прокурора района юрист 1 класса Елена Хатунцева.

В случае, если вам задерживают, либо же отказываются выдавать полис ОСАГО при соблюдении владельцем автотранспорта всех норм, необходимо обратиться в правоохранительные органы.









*Согласно информационному письму Центрального банка Российской Федерации от 20.01.2020 № ИН-06-59/1.

** ст.15 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

*** ст. 15.34.1 КоАП РФ "Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования".