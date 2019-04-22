Страстная неделя: традиции Великих дней

22 апреля 2019 года у православных христиан началась Страстная неделя. Неделя названа так в память о последних земных днях Христа. В это время верующие соблюдают самый строгий пост и готовятся к главному празднику – Пасхе, Светлому Христову Воскресению.

Каждый день Страстной недели называется Великим.

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ПОНЕДЕЛЬНИК. Вспоминают бесплодную смоковницу, иссохшую до корня, как образ погибшего и не раскаявшегося в своих грехах.

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ВТОРНИК. Вспоминают притчи, рассказанные Христом ученикам незадолго до крестных страданий.

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СРЕДА. Принято исповедоваться, чтобы причаститься в Великий четверг, когда Господь установил Таинство Причастия. Но приходить на исповедь можно в любой день Седьмицы.

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ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ. День духовного очищения. Многие именно в этот день красят яйца, пекут куличи, наводят порядок в доме.

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ПЯТНИЦА. Самый скорбный день, самый строгий пост. Именно в пятницу совершилось Распятие Христа. Пищу можно вкушать только после выноса плащиницы из храма, что происходит во второй половине дня.

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СУББОТА. В церквях проходят торжественные службы, освящают яйца и куличи, принесенные жителями.

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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. Пасха – величайший христианский праздник, светлый день радости воскресению Христа.