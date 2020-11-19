Стрельба на свадьбе. Версия второй стороны

Ранее «РВС» публиковала информацию о том, что во время свадьбы в Новотитаровской в конце сентября между двумя мужчинами произошла ссора, которая привела к стрельбе из огнестрельного оружия.

Позже на связь с журналистом вышел один из участников того конфликта и рассказал свою версию произошедшего. Ее изложили недавно.

После с редакцией связался и второй мужчина, который, по словам первого, является «виновником». Однако последний это опроверг.

Публикуем версию второй стороны.

Мужчине, который стрелял, 50 лет. Является другом родителей невесты. Тому, с кем у него произошел конфликт, 28 лет, это друг жениха. По его словам, он начал отмечать радостное событие уже с 12 часов дня, «употребляя алкоголь».

Первая драка, как рассказывает вторая сторона, произошла в коридоре по инициативе молодого. Мужчина постарше в тот момент сидел за столом с родителями невесты (своими друзьями), когда тот появился и начал до него «докапываться».

«Он первый напал. Есть четыре свидетеля, их показания лежат в полиции. Первая агрессия была не с моей стороны», – отмечает второй обратившийся.

Дальше все, что происходило, по словам мужчины, находится в рамках следственного дела.

Во время драки молодой выбил взрослому гостю два зуба, оставил сильные отеки под глазами. Рассказчик отметил, что был в трезвом уме. После нанесенных ему повреждений их разняли.

«Я с разбитым глазом и разбитым лицом пошел в машину, чтобы уехать. Не находиться же в таком виде на свадьбе. Он начал меня догонять. Я понимал: еще один такой удар, могу оказаться непонятно где. Хотел выстрелить ему в ногу, но попал в область живота. Оборонялся, что мне еще оставалось делать? Мне 50 лет, а ему 28», – поделился мужчина.

Но это еще не конец истории, по его словам.

«Дело в том, что в меня тоже стреляли. После моего выстрела жених выхватил с сиденья пистолет и выстрелил мне два раза в спину. Еще раз повторюсь, все это находится в рамках следственного дела, в скором времени во всем будет разбираться суд», – подытожил один из участников конфликта.