Стрельба на свадьбе. Версия пострадавшего

В конце сентября на свадьбе в Новотитаровской между двумя мужчинами произошла ссора. Все закончилось тем, что один выстрелил в другого из травматического пистолета.

По данным полиции, пострадавший не получил серьезных травм, ранение было непроникающим.

После публикации об этом инциденте в социальных сетях объявилась девушка, которая написала:

«На самом деле молодой человек, в которого выстрелили, лежит в Динской районной больнице в тяжелом состоянии, ему проведены две операции, ранение с проникновением и поражением внутренних органов».

Мы связались с ней, она дала контакты жены того человека, который получил ранение. Но обо всем в подробностях согласился в итоге рассказать сам пострадавший. Семья оказалась из Карачаево-Черкесии.

Версия пострадавшего

Это была свадьба друга. Отмечали дома у родителей невесты. Разговор между мужчинами изначально не задался. По словам раненого, в свой адрес он постоянно слышал негативные шутки. Конкретной причины, почему произошла такая ситуация, нет. В скандал все переросло постепенно. До этого дня знакомы гости не были. Тот был со стороны невесты. Конфликт начинался в доме, продолжился на улице. Некоторые моменты рассказчик не помнит, но кое-что сообщил.

«Стояли за двором, он на меня набросился, начали бороться. Я встал, собирался уже заходить в дом, развернулся, пошел в сторону калитки, а он побежал до машины. Взял там пистолет. Когда я заходил во двор, подбежал, развернул меня и выстрелил», – рассказал пострадавший.

Попал стрелявший в левую пахово-подвздошную область.

«Думал, ни до какой больницы меня не довезут. Был в сознании, но временами вырубало, многого не помню. Попросил полотенце, дырку заткнуть, лег на траву и ждал скорую. Меня увезли в Динскую ЦРБ, где я перенес две операции и пролежал 3 недели», – вспоминает гость.

Пострадавшему непонятно, почему за все время пребывания в больнице к нему ни разу не приехал участковый полиции, чтобы опросить. По его словам, в возбуждении уголовного дела изначально вообще было отказано. Этим заниматься собрались только спустя несколько недель.

«Я консультировался с экспертами, все в один голос говорили, что такого не может быть, сотрудники полиции должны прийти в больницу и опросить. Насколько я знаю, наказания этому мужчине никакого не было, он свободно гуляет. У меня взяли показания, только когда я уезжал домой, в Карачаево-Черкесию. Участковый позвонил и сказал написать заявление. Прочел показания и другой стороны. Тот, кто выстрелил, указал, что он самооборонялся. Но ни о какой самообороне и речи быть не может, я был в таком состоянии, что еле стоял на ногах. У меня не было желания на него нападать, а если бы даже и было, то физически не было возможности. Я ему еще в то время, когда он меня просто “цеплял”, говорил вести себя нормально, свадьба все-таки. Не понимаю, зачем он это сделал. Если бы было что-то личное, почему выстрелил… А тут ни за что».

Второй гость, по словам пострадавшего, тоже употреблял спиртные напитки.

Сейчас рассказчик лечится по месту жительства. Ходит в послеоперационном бандаже только по нужде, например, на перевязки до врача.

«Когда передвигаюсь, становится хуже. Когда сажусь, бандаж давит прямо на рану. Она не заживает. Сейчас буду восстанавливаться, что будет дальше с моим здоровьем, не знаю. Того мужчину после случившегося больше не видел и не слышал», – отметил он.

На данный момент пострадавший ожидает каких-то действий от полиции, по его словам, в ведомстве планируется проводить экспертизу тяжести вреда, причиненного здоровью.

Ответ полиции

Для комментариев по поводу инцидента журналист «РВС» отправила запрос в ОМВД России по Динскому району.

Почему не приехали к пострадавшему, в ведомстве дали размытый ответ, но об итогах оповестили.

«Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. В соответствии со статьей 12 ФЗ № 3 “О полиции”, сотрудник правоохранительных органов незамедлительно прибывает на место совершения преступления для выяснения обстоятельств происшествия. Также он имеет право приезжать в больницу к пострадавшему для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего, если установить их по какой-либо причине не удалось ранее.

По результатам проверки, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления), 3 октября 2020 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», – ответили в ОМВД России по Динскому району.