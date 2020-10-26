Строительство духовного центра в Динской. Что будет на территории храма?

В станице Динской ведутся работы по строительству духовного центра Свято-Троицкого Храма. Как известно, во многих городах России действуют приходские воскресные и православные общеобразовательные школы. Их основными задачами является воспитание духовности и нравственности молодого поколения. Теперь и в нашей станице будет центр, который сможет просветить людей в части их духовно-нравственной жизни.

Многие люди из района интересуются, что будет на территории Свято-Троицкого храма. Мы встретились со священнослужителем и узнали из первых уст, что же конкретно в планах.

Отец Павел описал объекты, которые здесь возводятся.

«Сейчас идет строительство одновременно нескольких сооружений.

Воскресная школа. Дети смогут посещать ее по выходным.

Причтовый дом. В нем проживают священники с семьями.

Крестильный храм. Предназначен главным образом для совершения обряда крещения. Там будет находиться купель.

Административное здание. Наш храм – благочиние – главный храм района. Он отвечает за 5 направлений деятельности: образовательная, связанная с казачеством, социальная, миссионерская, молодежная. Соответственно, в администрации храма будут пять отделов. За каждым закрепим определенного священнослужителя.

Паломнический центр. Актуально среди паломников – людей, которые путешествуют по различным святым местам, чтобы помолиться. При монастырях есть такие дома, где люди могут разместиться на ночлег. Часто это бесплатно или за символическую цену. У нас тоже будет такая возможность.

Часовня «Живоносный Источник». На нашей территории есть колодец, из которого люди черпают воду. Теперь на его месте возводим небольшую христианскую постройку. Внутри будут иконы, святая вода. Сюда можно будет зайти, поставить свечу и помолиться. Рядом расположена звонница с аркой.

Также на территории духовного центра оборудуем детскую площадку с фонтаном и несколько мест для культурного отдыха – летнюю террасу, площадь Святой Троицы, парк. Добавятся парковочные места», – поделился священник.

Многие люди интересуются масштабами строительства духовного центра. Переживают, что дома, расположенные на улице Красной между улицами Широкой и Первомайской, станут выкупать и сносить. Отец Павел поведал о том, что на территории стройки уже никаких жилых домов нет. План строительства согласован и утвержден до того, как началось возведение духовного центра.

Сроки окончания строительства неизвестны, поскольку карантинные меры отражаются на течении процесса. Святой отец выразил желание осуществить начатое возведение объектов в 2022 году. Однако точных дат не озвучил.

Наталья Бережная