Строительство жилых комплексов запретят, если рядом не будет школ

Важной темой края является строительство новых школ. Вениамин Кондратьев дал поручение главам районов до конца года произвести расчет в потребности учебных заведенияй с учетом прироста населения. Составить план, где и когда будут построены школы, «зарезервировать» под них земельные участки. Будет проработана краевая программа по обеспечению школами на ближайшие пять лет. В начале 2021 года ее утвердят с депутатами ЗСК.

А также в следующем году будут ужесточены нормы строительства жилых многоквартирных домов. Если в радиусе 500 метров не будут находиться школа и детский сад, разрешение на строительство застройщик не получит.

«До конца года главы муниципалитетов должны внести соответствующие изменения в генеральные планы своих территорий, с учетом этих правил», – написал губернатор в своем официальном источнике телеграма.