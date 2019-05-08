Студентка свела счеты с жизнью в Новотитаровской

7 мая произошла трагедия в станице Новотитаровской. Родители обнаружили в петле тело своей 22-летней дочери. В этот день ничего не предвещало беды, родители отправились в другой населенный пункт на кладбище (7 мая – день особого поминовения усопших). Девушка осталась дома. В 12.00 родные созванивались с ней, все было хорошо. А в 16.00 они вернулись домой и обнаружили тело дочери.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Предсмертной записки девушка не оставила.

Как стало известно, погибшая была студенткой четвертого курса, училась отлично, в телефонных переписках ничего подозрительного, молодого человека нет.

«По данному факту проводится проверка», – прокомментировал старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Павел Чабровских.