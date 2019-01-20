Субсидии производителям сельхозтехники готовы увеличить

На совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое прошло в Краснодаре 18 января была поднята тема субсидирования прозводителей сельхозтехники.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что «крайне востребована в крае программа субсидирования «1432», по которой в прошлом году производителям техники компенсировали до 25 процентов ее стоимости». Также он уточнил, что в Краснодарском крае есть заинтересованность в том, чтобы эта программа работала и увеличилась с 8 до 15 млрд рублей.

В ответ Дмитрий Медведев сказал, что правительство готово рассмотреть такую возможность, предложив обсудить, в каком именно объеме и в каких цифрах это необходимо будет осуществить.