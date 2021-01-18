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Суд приговорил жителя района за угрозу убийством
Динской районный суд вынес приговор жителю муниципалитета, который угрожал убийством.
Помощник прокурора Полина Ивашкова рассказала, что подсудимый, на почве личной неприязни, высказывал угрозы убийством в адрес потерпевшего. Кроме этого, находясь в непосредственной близости от него, размахивал длинным металлическим предметом, что позволило потерпевшему воспринять угрозу убийством как реальную.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (“Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в уголовном праве России”). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
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