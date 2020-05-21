Судебные приставы работают в новом формате

Режим самоизоляции, введенный на территории края, не оставил в стороне судебных приставов. Сегодня в работе службы существуют определенные ограничения, продиктованные пандемией. Но работа УФССП России по Краснодарскому краю продолжается, пусть и в «бесконтактном» режиме.

В рамках работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции судебные приставы приостанавливают деятельность недобросовестных предпринимателей согласно cтатье 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Такие судебные акты исполняются немедленно, принудительные меры на сегодняшний день применены в отношении порядка 300 коммерческих объектов, среди которых торгово-развлекательные комплексы, отдельные магазины, ярмарки, салоны красоты, гостиницы и даже детские площадки.

Особое внимание уделяется социально значимым категориям исполнительных производств. Ограничительные меры и запреты также применяются дистанционно, в онлайн-режиме.

В связи с временным прекращением личного приема граждан работа с заявителями ведется в бесконтактном режиме. При этом приняты исчерпывающие меры для обеспечения связи с гражданами.

В каждом структурном подразделении управления установлены почтовые ящики для приема корреспонденции. Любой житель края имеет возможность оформить свое заявление в письменном виде и положить в бокс. По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток проводится проверка и принимается процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефону дежурной части (861) 262-74-12.

Другим не менее важным каналом связи для граждан и представителей организаций являются сервисы «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать всю информацию о должниках, как физических, так и юридических лицах, а также «Личный кабинет стороны исполнительного производства». При наличии действующего исполнительного производства в данном сервисе можно зарегистрироваться и вести все коммуникации с приставом в электронном режиме.

Наконец любой желающий может получить исчерпывающие ответы от квалифицированного работника службы. В УФССП России по Краснодарскому краю действует центр консультативной поддержки сторон исполнительного производства. Получить консультацию можно по телефонам в Краснодаре: (861) 262-04-77, 262-12-43. В разделе «контакты» официального интернет-сайта управления опубликованы номера приемной руководителя, дежурной части, отдела по работе с обращениями граждан и всех подразделений.